Több kutatás bizonyítja, hogy a szuperérzékenység a lakosság 15-20%-ánál fordul elő. A szuperérzékeny személyek agya valójában egy kicsit másképp működik, mint az átlagos embereké. Mutatjuk, hogyan ismerfelhetők fel a szuperérzékeny emberek!

A társadalom 15-20 százaléka szuperérzékeny.

Forrás: Moment RF

A szuperérzékenység nem betegség, hanem egy veleszületett idegrendszeri működés, amely a lakosság kb. 15-20%-át érinti.

A szuperérzékeny emberek erős empátiával rendelkeznek, mások hangulatát könnyen átveszik és az érzelmi hatások nagyon mélyen érintik őket.

Íme a szuperérzékenység jelei!

Az érzelmek uralják a szuperérzékeny embereket

Akaratodon kívül is mélyen átéled mások fájdalmát? Utálod a nyüzsgő tömeget? Egy apró problémát is tragédiaként élsz meg? Ha igen, lehet, hogy te is szuperérzékeny vagy! Íme 5 jel, ami segít felismerni a hiperérzékeny embereket!

A zaj, fény és tömeg túl sok neked

Ha egy zsúfolt bevásárlóközpont, erős fények vagy folyamatos háttérzaj hamar fáraszt vagy idegesít, az arra utalhat, hogy az idegrendszered sokkal több információt dolgoz fel egyszerre, mint az átlag. Ilyenkor nem csak „zavar”, hanem tényleges mentális fáradtság jelentkezik, mert az agy folyamatosan szűri az ingereket.

Mások hangulata nagyon erősen hat rád

A szuperérzékeny emberek érzelmi intelligenciája sokkal magasabb, mint az átlagé. Ha valaki feszült, szomorú vagy ideges, azt te is könnyen átveszed, akár úgy is, hogy nem mondod ki. Ez az erős empátiakészség miatt van, ami egyszerre ajándék és teher is, mert nehéz elhatárolódnod mások érzelmeitől, ugyanakkor az átélésük segít megérteni a másikat.

Az érzelmek nagyon mélyen hatnak rád

Egy film, zene vagy történet sokkal erősebb érzelmi reakciót válthat ki belőled, mint másokból. Nem csak „meghatódásról” van szó, hanem arról, hogy az élmény sokkal mélyebben beépül, és akár hosszabb ideig is hatással van a hangulatodra.

A túl sok feladat gyorsan lefáraszt

Ha egyszerre több dologra kell figyelned, akkor nagyon könnyen túlterhelődsz. Nem arról van szó, hogy ne tudnád megcsinálni, hanem arról, hogy az agyad mélyebben dolgozza fel az információkat, ezért hamarabb elfáradsz, mint mások.