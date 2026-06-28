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Filmkvíz: felismered a '90-es évek kultfilmjeit az elmúlt évezredből?

Getty Images - CBS Photo Archive
műveltségi kvízek '90-es évek film
Life.hu
2026.06.28.
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A ’90-es évek filmjei mára igazi kultikus klasszikusok lettek. Ebből a filmes kvízből kiderül, mennyire emlékszel a korszak legendás jeleneteire.

A ’90-es évek tele volt emlékezetes mozis pillanatokkal, ikonikus mondatokkal és felejthetetlen karakterekkel. A korszak filmjei mára generációs élménnyé váltak. Most egy filmes kvíz segítségével tesztelheted, mennyire élnek még benned ezek a legendás jelenetek és történetek.

A ’90-es évek kultfilmjei ma is élnek. Ez a filmes kvíz a legismertebb jelenetekre kérdez rá.
A ’90-es évek kultfilmjei ma is élnek. Ez a filmes kvíz a legismertebb jelenetekre kérdez rá.
Forrás: NORTHFOTO

A ’90-es évek mozija – filmes kvíz, amit csak a zsenik tudnak hibátlanul

A kilencvenes évek a mozi egyik igazi aranykora volt. Ekkor születtek azok a filmek, amelyeket ma már kultikus klasszikusként emlegetünk, és amelyekből idézetek, jelenetek és ikonikus karakterek maradtak velünk évtizedekre. Sok közülük már több mint 30 éves, mégis ugyanúgy működik ma is, mint a premier idején: újranézzük őket, idézzük a mondataikat, és az első képkockából felismerjük a jeleneteket.
A korszak filmjei egyszerre voltak merészek, szórakoztatóak és emlékezetesek: gengsztertörténetek, romantikus vígjátékok, akciófilmek és generációs kultmozik születtek ekkor. Nem véletlen, hogy ma is rengetegen nosztalgiával gondolnak vissza rájuk. Most egy rövid filmes kvíz segítségével tesztelheted, mennyire élnek még benned ezek az ikonikus pillanatok.
Ez az online kvíz azonban nem lesz túl könnyű. A kérdések között akadnak egyszerűbbek, de néhány igazi csavar is vár, amely csak azoknak megy könnyen, akik tényleg jól emlékeznek a kilencvenes évek mozis slágereire.
Tulajdonképpen egy kis műveltségi teszt a filmrajongóknak: vajon felismered egy híres mondatból vagy jelenetből, melyik filmről van szó?
Tekintsd ezt egy játékos tudáspróbának. Ha a legtöbb kérdésre tudod a választ, nyugodtan mondhatjuk: igazi filmes zseni vagy. Ha pedig mindet eltalálod, akkor nagy eséllyel az a bizonyos X generációs mozilátogató vagy, aki ezen a filmeken nőtt fel, és ma is kívülről fújja a legemlékezetesebb jeleneteket.

3-2-1 csapó! Indul, kezdünk!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik filmben hangzik el a legendás mondat: „Örülünk, Vincent. Örülünk?”
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2/10 A Trainspotting híres nyitójelenetében mi elől menekül Renton az utcán?
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3/10 Melyik film tette világsztárrá Leonardo DiCapriót a 90-es évek végén?
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4/10 Melyik filmben fut Tom Hanks keresztül az Egyesült Államokon, és közben tömegek csatlakoznak hozzá?
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5/10 A Mátrix című filmben Neo melyik színt választja?
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6/10 Melyik filmben játszódik a történet a Shawshank börtönben?
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7/10 Melyik filmben ment meg egy német gyáros több mint ezer zsidót a holokauszt idején?
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8/10 Melyik filmben segíti egy pszichológus a zseniális, de problémás fiatal matematikust?
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9/10 Melyik filmben szeret bele egy angyal egy halandó nőbe Los Angelesben?
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10/10 Melyik filmben okozott botrányt egy híres rendőrségi kihallgatási jelenet Sharon Stone-nal?

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