Döbbenetes, hogyan reagált Károly király Diana halálára: „Szédítően boldog volt"

Diana hercegné halála után csaknem három évtizeddel sötét titkok derültek ki arról, mi is történt a palota falain belül. Charles Spencer, Diana öccse hamarosan megjelenő, Swan Song: Diana, My Sister című memoárjában azt állítja, Károly király reakciója nővére halálhírére egészen más volt, mint amit a nyilvánosság láthatott. A palota közeléből viszont nemcsak cáfolták ezt, hanem azt a kérdést is felvetették, miért éppen most kerülnek elő ezek a vádak.
- Charles Spencer új könyvében súlyos állításokat tesz Károly királyról.
- Diana hercegné öccse felidézi, mit tapasztalt nővére halála után.
- A memoár szerint Károly reakciója egészen más lehetett, mint amit a nyilvánosság látott.
- A király környezetéből határozottan cáfolják Spencer történetét.
- A palotai források felvetik a kérdést, miért éppen most kerültek elő a vádak.
Diana hercegné halála után így reagált Károly király Charles Spencer szerint
Diana hercegné halála 1997. augusztus 31-én az egész világot megrázta. A hercegné a párizsi autóbalesetben szerzett sérüléseibe halt bele, a tragédiában akkori párja, Dodi Fayed és az autó sofőrje is életét vesztette. Diana testőre súlyosan megsérült, de túlélte a balesetet.
A most 62 éves Charles Spencer könyvében azt állítja, hogy a tragédia után beszélt telefonon az akkor még walesi herceggel. Visszaemlékezése szerint Károly „szédítően boldog volt, mint egy lottónyertes”.
Diana hercegné öccse ennél is tovább ment: azt állítja, Károly reakciójában szerepet játszhatott Kamilla is. Spencer szerint az akkori trónörökösnek arra gondolhatott, hogy Diana halála „felszabadíthatja őt, így feleségül veheti a nőt, akit szeretett (Kamillát)”.
Ez rendkívül súlyos állítás, amelyet a király környezetéből határozottan vitatnak.
A palota visszavágott: „Miért most?”
A The Sun által idézett palotai forrás szerint a korabeli felvételek és Károly tettei éppen az ellenkezőjéről árulkodnak. Arra hivatkozott, hogy a későbbi királyt mélyen megrázta Diana halála, és személyesen utazott Párizsba, hogy hazavigye volt felesége koporsóját. A forrás szerint Károly azért is harcolt, hogy Diana protokolláris akadályok ellenére ceremoniális temetést kapjon, mert ő volt a leendő király édesanyja, és mert rendkívüli erejű társadalmi gyász bontakozott ki a halála után.
A palota köreiből érkező reakció azonban nem állt meg a cáfolatnál. Spencer időzítését és motivációját is megkérdőjelezték.
A felvételek és a tettek önmagukért beszélnek, és fel kell tenni a kérdést, miért most kerülnek elő ezek a vádak, és vajon pénzért hozzák-e őket nyilvánosságra
– fogalmazott a forrás.
A Buckingham-palota a memoár legújabb részletében megjelent állításokra hivatalosan nem reagált.
Diana hercegné öccse korábban még súlyosabb mondatot tulajdonított Károlynak
Nem ez az első részlet Charles Spencer könyvéből, amely komoly vihart kavart. Diana hercegné öccse egy korábbi részletben azt állította, hogy Károly néhány nappal Diana halála után azt mondta neki telefonon: a hercegnét „hamarosan úgyis elfelejtik”.
Erre már hivatalos palotai reakció is érkezett. „Bár elvi alapon nem kommentálunk könyveket, Őfelsége tisztában van azzal, hogy egy testvér elvesztése okozta fájdalom elhomályosíthatja az észszerű gondolkodást, befolyásolhatja az ítélőképességet és olyan módon színezheti át az emlékezetet, amelyet mások még sok évvel egy ilyen veszteség után sem feltétlenül ismernek fel” – közölte a palota szóvivője.
A Daily Telegraph egy Károlyhoz közel álló forrást is idézett, aki ugyancsak tagadta, hogy a király ilyen kijelentést tett volna.
Szerinte ez „egyszerűen nem vall rá”, különösen nem abban az időszakban, amikor állítása szerint Károly „teljesen összetört a gyásztól”.
Charles Spencer állításai és a király környezetéből érkező cáfolatok tehát élesen szemben állnak egymással. Közel harminc évvel Diana halála után a tragédia körüli családi konfliktusok ismét a nyilvánosság elé kerültek – ezúttal maga Diana testvére nyitotta ki újra a múlt egyik legfájdalmasabb fejezetét.
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