Döbbenetes, hogyan reagált Károly király Diana halálára: „Szédítően boldog volt"

Diana hercegné halála után csaknem három évtizeddel sötét titkok derültek ki arról, mi is történt a palota falain belül. Charles Spencer, Diana öccse hamarosan megjelenő, Swan Song: Diana, My Sister című memoárjában azt állítja, Károly király reakciója nővére halálhírére egészen más volt, mint amit a nyilvánosság láthatott. A palota közeléből viszont nemcsak cáfolták ezt, hanem azt a kérdést is felvetették, miért éppen most kerülnek elő ezek a vádak.

Károly király állítólag örült Diana hercegné halálának.

Forrás: ZUMA Press Wire

Charles Spencer új könyvében súlyos állításokat tesz Károly királyról.

Diana hercegné öccse felidézi, mit tapasztalt nővére halála után.

A memoár szerint Károly reakciója egészen más lehetett, mint amit a nyilvánosság látott.

A király környezetéből határozottan cáfolják Spencer történetét.

A palotai források felvetik a kérdést, miért éppen most kerültek elő a vádak.

Diana hercegné halála után így reagált Károly király Charles Spencer szerint

Diana hercegné halála 1997. augusztus 31-én az egész világot megrázta. A hercegné a párizsi autóbalesetben szerzett sérüléseibe halt bele, a tragédiában akkori párja, Dodi Fayed és az autó sofőrje is életét vesztette. Diana testőre súlyosan megsérült, de túlélte a balesetet.

A most 62 éves Charles Spencer könyvében azt állítja, hogy a tragédia után beszélt telefonon az akkor még walesi herceggel. Visszaemlékezése szerint Károly „szédítően boldog volt, mint egy lottónyertes”.

Diana hercegné öccse ennél is tovább ment: azt állítja, Károly reakciójában szerepet játszhatott Kamilla is. Spencer szerint az akkori trónörökösnek arra gondolhatott, hogy Diana halála „felszabadíthatja őt, így feleségül veheti a nőt, akit szeretett (Kamillát)”.

Ez rendkívül súlyos állítás, amelyet a király környezetéből határozottan vitatnak.

A palota visszavágott: „Miért most?”

A The Sun által idézett palotai forrás szerint a korabeli felvételek és Károly tettei éppen az ellenkezőjéről árulkodnak. Arra hivatkozott, hogy a későbbi királyt mélyen megrázta Diana halála, és személyesen utazott Párizsba, hogy hazavigye volt felesége koporsóját. A forrás szerint Károly azért is harcolt, hogy Diana protokolláris akadályok ellenére ceremoniális temetést kapjon, mert ő volt a leendő király édesanyja, és mert rendkívüli erejű társadalmi gyász bontakozott ki a halála után.