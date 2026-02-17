Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Felismered a legnagyobb filmek ikonikus jeleneteit? Teszteld magad ezzel a kvízzel

filmes kvízek jelenetek mozi
Simon Benedek
2026.02.17.
Vannak olyan ikonikus filmes jelenetek, amelyek örökre beleégtek a memóriánkba. Ezúttal azokat gyűjtöttük össze, amelyekkel az emberek többsége már legalább egyszer találkozott az életében. Neked hány helyes választ sikerül adnod ebben a filmes kvízben?

Rengeteg film van a világon, ami egyesek számára kötelező néznivaló, míg mások könnyedén legyintenek rá, és egyáltalán nem érdekli őket. Ennek ellenére vannak olyan ikonikus filmes jelenetek, amik még azokhoz is eljutnak, akik sosem látták az adott mozit. Ezúttal ezekről hoztunk egy kvízt.

Filmes kvíz: emberek egy moziban szórakoznak.
Filmes kvíz: vannak ikonikus filmes jelenetek, amiket szinte mindenki ismer.
Forrás:  Getty Images
  • A világ tele van ikonikus filmes jelenetekkel, amelyek még azokhoz is eljutnak, akik sosem látták az adott filmet.
  • Ezek a pillanatok a popkultúra részévé váltak és generációkon átívelve emlegetik őket.
  • Ebben a kvízben a célod az, hogy felismerd a klasszikus és modern filmek legismertebb jeleneteit a legikonikusabb jelenetük alapján. 

Filmes kvíz: te felismered az ikonikus filmes jeleneteket?

A filmvilág tele van olyan pillanatokkal, amelyekkel örökre bevésődtek a popkultúrába. Ezek a jelenetek nem csupán a történet részei, hanem szimbólumokká váltak, amelyekről az emberek generációk óta beszélnek. Ezek az ikonikus jelenetek azonnal felismerhetőek még azok számára is, akik talán sosem látták az egész filmet. Ennek a filmes kvíznek a célja, hogy próbára tegye a tudásodat és memóriádat, és hogy kiderüljön, mennyire emlékszel az ikonikus jelenetekre. A régi filmek klasszikusaitól kezdve egészen a modern remekművekig válogattunk jeleneteket, amelyek meghatározóak a filmtörténetben. Figyeld meg a mozdulatokat és a helyszíneket is, hogy biztosan jól dönts! Te felismered az ikonikus filmeket pusztán a legismertebb jelenetekről?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Melyik filmben látható ez a jelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Melyik filmben látható ez a jelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Melyik filmben látható ez a jelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Melyik filmben látható ez a jelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Melyik filmben látható ez a jelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Melyik filmben látható ez a jelenet?

