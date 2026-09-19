Megszólalt Deák Bill Gyula fia: így teltek a legendás zenész utolsó napjai

Deák Bill Gyula 77 éves korában, csütörtök hajnalban hunyt el Zalaegerszegen. A család korábban nem hozta nyilvánosságra, hogy az énekest kórházban kezelik, halála után pedig eleinte csak annyit közöltek, hogy egy sikeresnek mondott műtétet követően váratlanul halt meg. Később kiderült, hogy pacemaker-beültetés után állt meg a blueslegenda szíve.

Deák Bill Gyula a műtét után jól érezte magát

Forrás: Instagram

Fia, Tamás csütörtök kora reggel nyilatkozott a TV2 Aktív című műsorának. Deák Bill Gyula is éppen ezekben a napokban adott volna interjút a műsornak.

Deák Bill Gyula utolsó napja: a műtét után jól volt

Tamás beszámolója szerint édesapja pulzusa ismét jelentősen lecsökkent, ezért döntöttek az orvosok a pacemaker beültetése mellett. A beavatkozás után úgy tűnt, minden rendben van, Deák Bill Gyula pedig a tervek szerint csütörtökön elhagyhatta volna a kórházat. Fia szerint az énekes a műtét után kifejezetten jól érezte magát.

„Nagyon jól volt… Aztán az orvosa hajnal öt körül bement hozzá és azt látta, hogy el volt szürkülve egy kicsit” - mondta.

Az orvosok később a beültetett készülék adataiból tudták megállapítani, mikor következhetett be a rosszullét: hajnali két óra körül történt a tragédia.

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