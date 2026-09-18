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Szinetár Dóra kisfia, Benji 9 éves lett: a színésznő fotókon mutatta meg, milyen volt a szülinapi buli

hazai sztár Szinetár Dóra születésnap
Life.hu
2026.09.18.
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Szinetár Dóra legkisebb gyermeke, Benji betöltötte a kilencedik életévét. A színésznő néhány fotót is megosztott az ünnepségről.

Szinetár Dóra ritkán mutatja meg gyermekeit a közösségi oldalán, Benji születésnapján azonban kivételt tett. A képeken a kilencéves kisfiú hátulról, illetve oldalról látható, édesanyja pedig hosszú bejegyzésben mesélt arról, milyennek látja őt.

Szinetár Dóra kisfia, Benji 9 éves lett
Szinetár Dóra kisfia, Benji 9 éves lett
Forrás: Borsonline

Szinetár Dóra kisfia, Benji: édesanyja csodás szavakkal köszöntötte

Szinetár Dóra azt írta, Benji igazi nagyfiú, csodás humorral és igazi, mély érzésekkel. Elképesztő akaratereje van, de nagyon empatikus is. A színésznő azt is elárulta, hogy fia szemüveget kapott, és elképsztően jól áll neki. A kisfiúnak rendkívül jó a memóriája, logikusan gondolkodik, több tucat verset és dalszöveget tud, és mindenkit olyannak fogad el, amilyen.

Dóra szerint Benji nap mint nap tanít nekik valami újat, és arra is emlékeztet, mennyivel más lenne a világ, ha előítéletek nélkül közelítenénk az emberekhez és a különböző helyzetekhez. A szülinapi bulin készült képeket itt nézheted meg!

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