Így mutatja az arc a vashiányt: eszedbe sem jutna, hogy erre utalnak a tünetek

A közösségi médiában hallottunk már Ozempic-arcról, kortizol-arc-ról, párnaarcról, sőt még futóarcról is, miközben a filterek, a szépségtrendek és a tökéletességre törekvő rutinok egyre közelebb hozzák azt az érzést, hogy minden apró változásnak jelentőséget kell tulajdonítanunk. A legújabb kifejezés, a ferritin-arc azonban azért érdekes, mert egy valóban létező egészségügyi problémára, a vashiányra hívhatja fel a figyelmet.

A vashiány tünetei az arcon is megmutatkozhatnak.

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Az arcunk néha többet árulhat el a szervezetünk állapotáról, mint gondolnánk.

Egy gyakori szépségprobléma mögött nem feltétlenül csak életmódbeli ok áll.

Van, amikor egy egyszerű vérvizsgálat többet mond a tükörnél.

A vashiány tünetei az arcon: ezeket figyeld

A ferritin egy, a vérben található fehérje, amely a szervezet vasraktárait jelzi. Ha a szintje alacsony, az arra utalhat, hogy a raktárak kimerülőben vannak. Ez azért fontos, mert a vas nélkülözhetetlen a hemoglobin megfelelő működéséhez. A hemoglobin a vörösvérsejtekben található fehérje, amelynek egyik legfontosabb feladata az oxigén szállítása a szervezetben. A vashiány ráadásul egyáltalán nem ritka probléma. Sokáig észrevétlen maradhat, különösen akkor, ha a tüneteket egyszerűen a rohanó életmódnak, a stresszes időszaknak vagy az alváshiánynak tudjuk be. A fáradtság például annyira hétköznapi panasz, hogy könnyű legyinteni rá, pedig bizonyos esetekben érdemes utánajárni, mi állhat mögötte.

A ferritin-arc elnevezés elsősorban a szem alatti sötét karikákhoz és a fakó, szürkés bőrtónushoz kapcsolódik. Az alacsony ferritinszint ugyanis összefügghet azzal, hogy a bőr kevésbé üde, színtelenebbnek, szürkésnek tűnik. Emellett előfordulhat bőrszárazság, valamint az, hogy a száj és a szájzug kirepedezik, az arc pedig beesettnek tűnik. Fontos azonban, hogy a sötét karikák önmagukban egyáltalán nem jelentik azt, hogy valakinek vashiánya van. A genetika, a kevés alvás, a stressz, az életkor, a bőr vékonysága és számos más tényező is szerepet játszhat a kialakulásukban. Éppen ezért a „ferritin-arc” nem hivatalos orvosi diagnózis, és nem érdemes minden szem alatti elszíneződést vashiánynak tekinteni.