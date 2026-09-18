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Angelina Jolie 10 év után újra kiveti a hálóját: ilyen férfira vadászik – Szigorúak a kritériumok

Getty Image - Fred Duval
randi Angelina Jolie kapcsolat
Nagy Anna
2026.09.18.
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A színésznő életében tíz évvel a Brad Pitt-től való szakítása után új fejezet kezdődhet. Angelina Jolie új pár mellett képzelheti el a jövőjét, ám a következő férfinak elég szigorú feltételeknek kell megfelelnie.

Az elmúlt években elsősorban a családjára koncentrált, most azonban változik a helyzet: a színésznő életében tíz évvel a Brad Pitt-től való szakítása után új fejezet kezdődhet. Angelina Jolie gyerekei mind felnőttek így az 51 éves sztárnak jóval nagyobb szabadsága van. Egyre több időt tölt New Yorkban, utazni szeretne, és úgy tűnik, a magánéletében sem zárkózik el az újdonságoktól. Angelina Jolie új párra vágyik.

Angelina Jolie új párra vágyik.
Angelina Jolie új párra vágyik.
Forrás: Getty Images Europe/Aurore Marechal

Angelina Jolie új párt találhat: ismét készen áll a randizásra

Bár Angelina Jolie nyilvánosan nem beszél arról, hogy aktívan társat keresne, a hozzá közel álló forrás szerint a valóság ennél árnyaltabb.

Angelina azt mondja, hogy nem randizik, de kétségtelenül flörtöl. Nagyon kacér és aranyos tud lenni, láttam már akcióban, ezért határozottan el tudom képzelni, hogy hamarosan randizni kezd” – mondta az informátor.

Angelina Jolie válásának hosszú folyamata 2024 decemberében hivatalosan lezárult, miután a színésznő még 2016 szeptemberében szakított Brad Pitt-tel. A forrás szerint Jolie úgy érzi, tíz év után végre elérkezett az idő arra, hogy ismét „kitárja a szárnyait”.

Egyvalami biztos: nem egy újabb Brad Pittet keres

A leendő férfinak azonban alkalmazkodnia kell Jolie új életéhez. A színésznő rengeteget szeretne utazni, több időt töltene Kambodzsában, nemzetközi filmes munkákat vállalna, és az Atelier Jolie terjeszkedését is fontolgatja. Így olyan partnerre van szüksége, aki szívesen tart vele.

Egy másik feltétel még ennél is beszédesebb: a forrás szerint 

a következő férfi egyáltalán nem lesz Brad Pitthez hasonló, sőt Jolie állítólag filmsztárt sem szeretne maga mellé.

A színésznőnek 2021 óta nem volt nyilvánosan ismert kapcsolata, akkor The Weeknddel hozták hírbe, ám ezt a pletykát sosem erősítették meg. Most azonban New York, az utazások és a gyerekek felnőtté válása együtt olyan szabadságot adhat neki, amelybe egy új szerelem is beleférhet.

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