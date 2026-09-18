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Melanie Griffith

A 69 éves Melanie Griffith fürdőruhában mutatta meg alakját: ennyire dögös a retusálatlan fotón

Northfoto - Photo Press Service / BESTIMAGE
Melanie Griffith bikinis fotó fürdőruha
Váradi Melinda
2026.09.18.
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A 69 éves színésznő mindig bombaformában van, és magabiztosan mutatja meg alakját. Melanie Griffith most fürdőruhás fotót posztolt instagramjára, a kommentelők pedig nem győzik dicsérni.

Melanie Griffith neve évtizedek óta összeforrt Hollywooddal, a színésznő pedig az elmúlt években is rendszeresen bepillantást engedett életébe a közösségi oldalain. Bár a vörös szőnyeges eseményeken rendszerint elegáns ruhákban jelenik meg, időnként azt is megmutatja, milyen, amikor mindenféle csillogás és látványos estélyi nélkül pózol.

A 69 éves Melanie Griffith mindig ultradögös.
A 69 éves Melanie Griffith mindig ultradögös.
Forrás: Northfoto
  • Egyetlen fotó is elég volt, hogy ismét a figyelem középpontjába kerüljön. 
  • A klasszikus hollywoodi kisugárzás továbbra is megvan benne. 
  • Fürdőruhában is magabiztosan állt a kamera elé, és ezzel újra megmutatta ikonikus nőiességét.

A 69 éves Melanie Griffith fürdőruhában igazi bombázó

A 69 éves Melanie Giffith Ausztriában töltött el pár hetet, hogy kikapcsolódjon és feltöltődjön, utazásáról megosztott néhány képet is, ezek közül az elsőn egy fekete bikiniben látható. A kommentelők nem győzték dicsérni karcsú, izmos alakját, sokan azt írták, hogy az idő múlásával egyre csak szebb lesz. A többi felvételen rövid sortot és testhezálló felsőket visel, így ezeken is jól látható, mennyire dögös.

 

A színésznő alakja mellett természetesen a megjelenése is sok figyelmet kapott. A jellegzetes szőke frizura, a nőies kisugárzás és az egyszerű, mégis látványos fürdőruhás összeállítás együtt olyan hatást kelt, amely könnyen eszünkbe juttatja, miért számított Griffith évtizedeken át Hollywood egyik meghatározó szépségikonjának.

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