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személyiségteszt

A mutatóujjad hossza elárulja, mennyire vagy intelligens: nézd meg, melyik csoportba tartozol

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Nagy Anna
2026.06.24.
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Sokan kíváncsiak arra, hogy a testünk egyes jellemzői milyen összefüggésben állhatnak a személyiségünkkel. Ez a személyiségteszt azt állítja, hogy a mutató- és gyűrűsujj aránya érdekes információkat adhat az intelligenciáról.

Gyakran próbálnak külső jegyek alapján követeztetni az emberek intelligenciaszintjére. Ezek között a személyiségtesztek között is kiemelkedően népszerűek azok, amik az ujjak hosszát vizsgálják. A módszer középpontjában a mutatóujj és a gyűrűsujj egymáshoz viszonyított mérete áll, amelyet egyes kutatások a magzati hormonhatásokkal hoznak összefüggésbe. Megmutatjuk, hogy ez az arány mit mutathat az intelligenciánkról. 

Személyiségteszt, amiben az ujjak hossza a főszereplő: kiderül, mennyire vagy intelligens
Személyiségteszt, amiben az ujjak hossza a főszereplő: kiderül, mennyire vagy intelligens
Forrás: 123rf.com

Mit jelent az ujjak hossza?

Az úgynevezett „digit arány” a mutatóujj és a gyűrűsujj hosszának összehasonlítását jelenti. Egyes elméletek szerint az eltérő arányok összefüggésben állhatnak a méhen belüli hormonális környezettel, amely később bizonyos viselkedési mintákra és kognitív képességekre is hatással lehet, így az intelligenciára is.

Személyiségteszt: mit árul el az ujjhosszarány?

A gyűrűsujj és a mutatóujj hossza árulkodik a személyiségünkről és az intelligneciánkról. Nézd meg a jellemzőket!

Ha a mutatóujjad hosszabb, mint a gyűrűsujjad

Az ilyen ujjaránnyal rendelkező embereket gyakran céltudatosnak, megfontoltnak és elemző gondolkodásúnak írják le. Hajlamosak alaposan mérlegelni a döntéseiket, és sokszor vezető szerepben érzik magukat komfortosan. A leírások szerint erősségük a stratégiai tervezés és a hosszú távú gondolkodás.

Ha a két ujj közel azonos hosszúságú

A hasonló hosszúságú mutató- és gyűrűsujj általában kiegyensúlyozott személyiséget jelez a teszt szerint. Az ilyen emberek gyakran empatikusak, segítőkészek és jó hallgatóságnak számítanak. Erős érzelmi intelligencia jellemezheti őket, és könnyen teremtenek harmonikus kapcsolatokat másokkal.

Ha a gyűrűsujjad hosszabb, mint a mutatóujjad

A teszt szerint ezek az emberek jól boldogulnak a problémamegoldásban és a stratégiai helyzetek kezelésében. Általában magabiztosak, rugalmasan alkalmazkodnak a kihívásokhoz, és nem ijednek meg a váratlan akadályoktól. A leírások szerint egyszerre lehetnek játékosak és racionálisak, miközben magas szintű érzelmi intelligenciával rendelkeznek.

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