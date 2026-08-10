Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 11., kedd Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Jennifer Aniston és Brad Pitt újra közel került egymáshoz: kiderültek a titkos találkáik részletei

hollywood Brad Pitt találkozás Jennifer Aniston
Nagy Anna
2026.08.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Évekkel a válásuk után a két hollywoodi sztár ismét közel került egymáshoz, méghozzá a nyilvánosság teljes kizárásával. Jennifer Aniston Brad Pitt társaságában rendszeresen töltött időt kettesben, és állítólag a színész tette meg az első lépést.

Jennifer Aniston és Brad Pitt 2020-ban okozott először komoly meglepetést a rajongóknak, amikor a SAG Awards kulisszái mögött látványosan örültek egymásnak. A Jennifer Aniston Brad Pitt párosról készült fotók pillanatok alatt bejárták a világot, ám úgy tűnik, az a találkozás jóval többet jelentett egy kedves gesztusnál: újra elkezdtek beszélgetni egymással.

Jennifer Aniston Brad Pitt-tel beszélget 2020-ban a Screen Actors Guild Awards gálán.
Jennifer Aniston Brad Pitt-tel beszélget 2020-ban a Screen Actors Guild Awards gálán.
Forrás: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jennifer Aniston Brad Pittre rendszeresen szakított időt a forgatáson

Egy bennfentes szerint a díjátadón derült ki, hogy mindkettőjüknek új telefonszáma van, ezért számot cseréltek, majd Brad Pitt írt először Jennifer Anistonnak. Nem sokkal később a színész állítólag rendszeres vendég lett a The Morning Show második évadának forgatásán. Egy forrás szerint legalább hetente egyszer érkezett, és egyenesen Jennifer Aniston lakókocsijához vitték.

Privát ebédjük volt, csak kettesben, majd Brad távozott, amikor Jennifer folytatta a forgatást 

– állította a bennfentes.

A találkozások ráadásul nem korlátozódtak a stúdióra. Egy másik forrás szerint Brad Pitt első felesége otthonában is többször fogadta egykori férjét. Nyilvános helyeken azonban nem mutatkoztak együtt.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 19: Brad Pitt and Jennifer Aniston attend the 26th Annual Screen Actors Guild Awards at The Shrine Auditorium on January 19, 2020 in Los Angeles, California. 721313 Emma McIntyre/Getty Images for Turner/AFP (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jennifer Aniston Brad Pitt-tel beszélgetett a Screen Actors Guild Awards gálán 2020-ban.
Forrás: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Újra összejöttek volna? A bennfentes szerint szó sem volt róla

A titkos ebédek ellenére a források határozottan állítják, hogy nem éledt újjá a románc. „Plátói kapcsolat alakult ki. Semmi több” – fogalmazott egyikük.

Egy másik bennfentes szerint Brad Pittnek sem volt hátsó szándéka: egyszerűen hiányzott neki Jennifer mint olyan barát, akiben teljesen megbízhat. A két sztár 2005-ös válása után hosszú út vezetett idáig. Egy forrás szerint Anistonnak évekre volt szüksége ahhoz, hogy megbocsásson volt férjének.

Kapcsolatuk később ismét megváltozott. Brad Pitt Ines de Ramonnal kezdett randizni, Aniston pedig Jim Curtis oldalán talált új szerelemre. A volt házastársak ezért felhagytak a személyes találkozókkal, de állítólag időnként még ma is üzennek egymásnak. A forrás szerint Jennifer Aniston örül annak, hogy ennyi év után sikerült békét kötniük.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Rengetegen utálnak" – Betegsége miatt bántják Brad Pitt-tet, pedig problémájával nincs egyedül

Sokan évekig félreértették a színész viselkedését, pedig egészen más állhat a háttérben.

Újabb fordulat Brad Pitt és Angelina Jolie csatájában: most a bíróságtól kér segítséget a színész

Újabb fejezetéhez érkezett Hollywood egyik leghosszabb ideje húzódó jogi csatája. Brad Pitt bírósági ügyében most olyan pénzügyi dokumentumok kerültek a középpontba, amelyek évekre visszamenően új kérdéseket vethetnek fel.

Intim, romantikus fotókon Jennifer Aniston és szerelme − Túl szép, hogy igaz legyen?

Bár a színésznő ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most kivételt tett: bensőséges, vidám nyári fotókat osztott meg barátjával, Jim Curtisszel. A képek alapján Jennifer Aniston kiegyensúlyozottabbnak tűnik, mint valaha.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu