Jennifer Aniston és Brad Pitt újra közel került egymáshoz: kiderültek a titkos találkáik részletei

Jennifer Aniston és Brad Pitt 2020-ban okozott először komoly meglepetést a rajongóknak, amikor a SAG Awards kulisszái mögött látványosan örültek egymásnak. A Jennifer Aniston Brad Pitt párosról készült fotók pillanatok alatt bejárták a világot, ám úgy tűnik, az a találkozás jóval többet jelentett egy kedves gesztusnál: újra elkezdtek beszélgetni egymással.

Jennifer Aniston Brad Pitt-tel beszélget 2020-ban a Screen Actors Guild Awards gálán.

Forrás: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jennifer Aniston Brad Pittre rendszeresen szakított időt a forgatáson

Egy bennfentes szerint a díjátadón derült ki, hogy mindkettőjüknek új telefonszáma van, ezért számot cseréltek, majd Brad Pitt írt először Jennifer Anistonnak. Nem sokkal később a színész állítólag rendszeres vendég lett a The Morning Show második évadának forgatásán. Egy forrás szerint legalább hetente egyszer érkezett, és egyenesen Jennifer Aniston lakókocsijához vitték.

Privát ebédjük volt, csak kettesben, majd Brad távozott, amikor Jennifer folytatta a forgatást

– állította a bennfentes.

A találkozások ráadásul nem korlátozódtak a stúdióra. Egy másik forrás szerint Brad Pitt első felesége otthonában is többször fogadta egykori férjét. Nyilvános helyeken azonban nem mutatkoztak együtt.

Jennifer Aniston Brad Pitt-tel beszélgetett a Screen Actors Guild Awards gálán 2020-ban.

Forrás: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Újra összejöttek volna? A bennfentes szerint szó sem volt róla

A titkos ebédek ellenére a források határozottan állítják, hogy nem éledt újjá a románc. „Plátói kapcsolat alakult ki. Semmi több” – fogalmazott egyikük.

Egy másik bennfentes szerint Brad Pittnek sem volt hátsó szándéka: egyszerűen hiányzott neki Jennifer mint olyan barát, akiben teljesen megbízhat. A két sztár 2005-ös válása után hosszú út vezetett idáig. Egy forrás szerint Anistonnak évekre volt szüksége ahhoz, hogy megbocsásson volt férjének.

Kapcsolatuk később ismét megváltozott. Brad Pitt Ines de Ramonnal kezdett randizni, Aniston pedig Jim Curtis oldalán talált új szerelemre. A volt házastársak ezért felhagytak a személyes találkozókkal, de állítólag időnként még ma is üzennek egymásnak. A forrás szerint Jennifer Aniston örül annak, hogy ennyi év után sikerült békét kötniük.

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