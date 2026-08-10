Ilyen belülről a kínai épület, ahol 20 ezer ember él: nyugtalanító és hátborzongató, amit rejt

A kínai Hangcsou városában álló Regent International Center eredetileg egészen más céllal épült: egy hatcsillagos szállodának szánták. Kína 20000 embernek otthont adó épülete akkora, hogy gyakorlatilag önálló, függőleges városként működik. Az élet odabent jóval kevésbé fényűző, mint azt a monumentális külső alapján gondolnánk, erről egy YouTuber rántotta le a leplet.

Kína 20000 embernek otthont adó épülete, a Regent International Center.

Forrás: YouTube/Where To Next?

A Kína 20000 ember otthonául szolgáló épülete eredetileg luxushotel lett volna

A több mint 200 méter magas Regent International Centert Alicia Loo tervezte, aki a szingapúri Sands Hotel vezető tervezője is volt. Az épületet eredetileg hatcsillagos szállodának álmodták meg, végül azonban egészen más funkciót kapott.

Jelenleg mintegy 20 ezer ember él benne, és több mint 5000 lakást alakítottak ki a hatalmas komplexumban.

A Where to Next nevű YouTube-csatorna készítője személyesen is ellátogatott Hangcsou, (Hangzhou) különleges épületébe, hogy megmutassa, milyen az élet a falakon belül.

A látvány elsőre lenyűgöző. Az egyik erkélyről például nagyszerű panoráma nyílik a városra, ám hamar kiderül, hogy a méretesnek tűnő lakóteret hat különálló lakásra osztják fel. Vagyis a lakóknak már korántsem jut annyi hely, mint amennyit első pillantásra gondolnánk.

Olcsó lakások, amelyeknek még ablakuk sincs

Nem nehéz megérteni, miért lehet vonzó a Regent International Center például a diákok számára.

A helyi hírek szerint a kisebb, ablak nélküli lakások havi bérleti díja körülbelül 1500 jüan, vagyis körülbelül 70 ezer forint,

míg a nagyobb, erkélyes otthonokért nagyjából 4000 jüant, azaz nagyjából 190 ezer forintot kérnek havonta.

Az alacsonyabb árnak azonban megvan a maga kompromisszuma. A videóban látható lakások némelyikében mindössze egy ember számára elegendő a hely, máshol pedig már a tapéta is leválik a falról.

A világ számos országában tapasztalható lakhatási nehézségek mellett ugyanakkor érthető, hogy miért választhat valaki egy ilyen apró otthont. Különösen azok számára jelenthet megoldást, akik nem keresnek sokat, egyedül élnek, és fontosabb számukra a kedvezőbb lakbér, mint a tágas élettér.