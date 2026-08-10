Ilyen belülről a kínai épület, ahol 20 ezer ember él: nyugtalanító és hátborzongató, amit rejt

A kínai Hangcsou városában álló Regent International Center eredetileg egészen más céllal épült: egy hatcsillagos szállodának szánták. Kína 20000 embernek otthont adó épülete akkora, hogy gyakorlatilag önálló, függőleges városként működik. Az élet odabent jóval kevésbé fényűző, mint azt a monumentális külső alapján gondolnánk, erről egy YouTuber rántotta le a leplet.
A Kína 20000 ember otthonául szolgáló épülete eredetileg luxushotel lett volna
A több mint 200 méter magas Regent International Centert Alicia Loo tervezte, aki a szingapúri Sands Hotel vezető tervezője is volt. Az épületet eredetileg hatcsillagos szállodának álmodták meg, végül azonban egészen más funkciót kapott.
Jelenleg mintegy 20 ezer ember él benne, és több mint 5000 lakást alakítottak ki a hatalmas komplexumban.
A Where to Next nevű YouTube-csatorna készítője személyesen is ellátogatott Hangcsou, (Hangzhou) különleges épületébe, hogy megmutassa, milyen az élet a falakon belül.
A látvány elsőre lenyűgöző. Az egyik erkélyről például nagyszerű panoráma nyílik a városra, ám hamar kiderül, hogy a méretesnek tűnő lakóteret hat különálló lakásra osztják fel. Vagyis a lakóknak már korántsem jut annyi hely, mint amennyit első pillantásra gondolnánk.
Olcsó lakások, amelyeknek még ablakuk sincs
Nem nehéz megérteni, miért lehet vonzó a Regent International Center például a diákok számára.
A helyi hírek szerint a kisebb, ablak nélküli lakások havi bérleti díja körülbelül 1500 jüan, vagyis körülbelül 70 ezer forint,
míg a nagyobb, erkélyes otthonokért nagyjából 4000 jüant, azaz nagyjából 190 ezer forintot kérnek havonta.
Az alacsonyabb árnak azonban megvan a maga kompromisszuma. A videóban látható lakások némelyikében mindössze egy ember számára elegendő a hely, máshol pedig már a tapéta is leválik a falról.
A világ számos országában tapasztalható lakhatási nehézségek mellett ugyanakkor érthető, hogy miért választhat valaki egy ilyen apró otthont. Különösen azok számára jelenthet megoldást, akik nem keresnek sokat, egyedül élnek, és fontosabb számukra a kedvezőbb lakbér, mint a tágas élettér.
Szinte soha nem kell elhagyni az épületet
A Regent International Center egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy nem csupán lakóházként működik. A komplexumot joggal lehet egyfajta „függőleges városnak” nevezni, hiszen a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások jelentős része megtalálható benne.
A lakók étkezhetnek, vásárolhatnak, dolgozhatnak és találkozhatnak másokkal anélkül, hogy feltétlenül ki kellene lépniük az épületből. Szépségszalonok, kínai ételeket kínáló helyek és még egy tetőtéri bár is várja őket.
A praktikum azonban egyben a komplexum egyik legnyugtalanítóbb sajátossága is. Egyetlen hatalmas épületben akár a nap szinte minden percét el lehet tölteni.
„Az az érzésed, hogy folyamatosan figyelnek”
A YouTuber számára az egyik legfurcsább élményt mégsem a lakások mérete vagy az épület elképesztő magassága jelentette, hanem a magánélet szinte teljes hiánya.
Az az érzésed, hogy folyamatosan figyelnek, és ez azért van, mert tényleg figyelnek
– fogalmazott a videós.
A rengeteg, egymáshoz rendkívül közel elhelyezkedő lakás miatt szerinte gyakorlatilag „nincs magánélet”. Miközben több ezer ember él egyetlen komplexumban, a lakók fizikailag is szokatlanul közel kerülnek egymáshoz.
Éppen ez adja a Hangcsou városában álló épület kissé disztópikus hangulatát. A Regent International Center egyszerre mutatja meg, milyen praktikus lehet egy olyan hely, ahol szinte minden karnyújtásnyira található, és azt is, milyen különös világot teremthet, ha az otthon, a munka, a vásárlás és a szórakozás egyetlen épület falai közé költözik.
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