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Hibázott a kórház, rémálommá vált egy rutinműtét: tévedésből eltávolították egy nő nemi szervének nagy részét

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Összekeverték egy másik beteggel a nőt, akin csupán rutinműtétet kellett volna elvégezni.

Egy melbourne-i kórházban egy másik, azonos keresztnevű beteggel tévesztették össze Debra Buchanant, aki azért érkezett az intézménybe, hogy rutinműtét során eltávolítsanak egy rákos bőrkinövést a medencetájékáról. A nő az operáció után rémülten szembesült azzal, hogy külső nemi szervének nagy részét eltávolították. 

Hibázott a kórház, rémálommá vált egy rutinműtét: tévedésből eltávolították egy nő nemi szervének nagy részét
Hibázott a kórház, rémálommá vált egy rutinműtét: tévedésből eltávolították egy nő nemi szervének nagy részét.
Forrás: 123.rf.com

Rutinműtét lett volna...

Debra Buchanant a Sunshine Kórház Joan Kirner Női és Gyermekkórházába vették fel a rutinműtétre. 

A beavatkozás azonban egészen másként végződött, mint amire számított: a kórház állítólag egy másik, ugyanazt a keresztnevet viselő beteggel keverte össze, és ennek következtében eltávolították külső nemi szerveinek nagy részét.

 A nő elmondta, hogy a műtét arra lett figyelmes, hogy nagyon vérzik, és nem értettem miért, a nővér pedig azzal nyugtatta, hogy ez a műtéttel jár. Debra nem értette, miért, aztán észrevette, hogy amiért befeküdt, a bőrkinövés, még mindig rajta van. 

„Ekkorát nem lehet tévedni”

Buchanan az A Current Affair című műsorban arról beszélt, hogy ami történt, az az egész életére rányomja a bélyegét, és azóta minden orvosi ellátástól fél. Hozzátette, korábban évekig fogászati asszisztensként dolgozott, ezért különösen furcsának találta, hogy összekeverték egy másik beteggel. „Ekkorát nem lehet tévedni. Ez nem olyan, mint ha valaki összetör egy poharat. Ez egy másik ember élete” − idézi az Unilad. Debra ügyvédje, Erin Monsalve szerint a történtek szinte felfoghatatlanok. A jogi képviselő különösen azt tartja súlyosnak, hogy a műtét előtt nem egyeztettek az ügyfelével. John Ferraro, a Western Health operatív igazgatója közleményben reagált az ügyre. Az intézmény a betegadatok védelmére és a titoktartásra vonatkozó kötelezettségekre hivatkozva nem kommentálta konkrétan Buchanan ellátását. „A betegek adatainak védelmére és a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeink miatt nem tudunk nyilatkozni egyetlen betegünk ellátásáról sem (...) Amennyiben beteggel nemkívánatos esemény történt, bocsánatot kérünk” − írták. 

Végül a bőrkinövést is eltávolították

A történtek után Buchanan komolyan szorongott a rákos bőrkinövés eltávolítása miatt. A beavatkozás másodszorra jól sikerült, de az első műtét következményei egész életre szólnak. 

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