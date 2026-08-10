Ez a 3 csillagjegy mindig visszatér az exéhez: képtelenek elengedni a múltat

Egy szakítás ritkán egyszerű történet. Van, aki a lezárás után azonnal új életet kezd, és tudatosan maga mögött hagyja a múltat, míg mások időről időre visszagondolnak arra, hogy mi lett volna, ha másképp alakulnak a dolgok. Az sem ritka, hogy hónapokkal vagy akár évekkel később ismét felbukkan egy régi szerelem. Az asztrológia szerint vannak olyan csillagjegyek, akik különösen nehezen engedik el azt, aki egyszer igazán közel került hozzájuk.

Néhány csillagjegy hajlamosabb visszatérni az exéhez.

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Ők hajlamosak a szép emlékekbe kapaszkodni a fájdalmas részek helyett.

Egy régi kapcsolat lezárása után is gyakran marad bennük egy kis „mi lett volna, ha” érzés.

Ha úgy érzik, hogy még lehet közös jövőjük, könnyen belemennek az újrakezdésbe.

Ez a 3 csillagjegy visszatér az exéhez

Rák

Az egyik legérzelmesebb csillagjegy, ezért számára egy komoly kapcsolat vége ritkán jelent valódi lezárást. Ha valakit egyszer közel engedett magához, annak az emléke hosszú időre megmaradhat benne. Különösen igaz ez akkor, ha sok szép közös pillanatuk volt. A Rák hajlamos a múlt szép részeit újra és újra felidézni. Idővel pedig könnyen előfordulhat, hogy a rossz emlékek háttérbe szorulnak, és egyre inkább csak arra emlékszik, mennyire boldog volt egykori párja mellett.

Emiatt egy régi fénykép, egy közös hely vagy akár egy dal is elég lehet ahhoz, hogy újra előtörjenek benne az érzések. Ha az ex is nyitott a közeledésre, könnyen adhat még egy esélyt a kapcsolatnak. Nem feltétlenül azért, mert fél az egyedülléttől, hanem mert valóban hisz abban, hogy ami egyszer működött, az megfelelő változtatásokkal ismét működhet.

Mérleg

A Mérleg számára a kapcsolatok különösen fontosak, és nehezen viseli, ha egy történet rendezetlenül ér véget. Hajlamos sokáig elemezni, vajon valóban jó döntés volt-e a szakítás, és gyakran a saját felelősségét is keresi abban, ami történt. Ez a csillagjegy különösen könnyen jut arra, hogy talán túl hamar adta fel. Ha később az ex újra megjelenik az életében, szívesen meghallgatja, mit szeretne mondani.

Képes meglátni a másik fél pozitív tulajdonságait még akkor is, ha korábban komoly problémák vezettek a szakításhoz. A Mérleg számára ezért a második esély gondolata sem feltétlenül riasztó. Ha azt látja, hogy mindketten változtak, és a korábbi konfliktusoknak már nincs akkora súlyuk, könnyen dönthet úgy, hogy újra megpróbálja.