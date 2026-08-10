"30 év képekben": Visszaemlékező posztban nosztalgiázott Szandi − Az énekesnő így nézett ki bikiniben 1996-ban és így most: FOTÓK

Szandin mint ha nem fogna az idő. A háromgyerekes édesanya bikinis képmontázst tett közzé a közösségi oldalon, és megmutatta, ma is fantasztikusan néz ki.

Szandi ma is fantasztikusan néz ki.

Forrás: Szandi/Instagram

Szandiról senki meg nem mondaná, hogy már nagymama

Az énekesnő 50 évesen is fantasztikus néz ki, amit az alábbi képek, amit a Blikk szúrt ki, tökéletesen bizonyítanak. Szandi azonban nem csak rendkívül csinos, de boldog is, ugyanis megszületett első unokája.

Világra jött Hazel Rose

A kislány születése után Szandi lánya, Blanka videómontázst tett fel a közösségi oldalra. Gyönyörű közös pillanatok, szülőszobai felvételek és az első baba-mama ölelés is megtalálható a videók között. Szandi unokája a Hazel Rose nevet kapta, a képekhez ennyit írt: „She is here.” A kislány 2000 grammal és 43 centiméterrel jött a világra.

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