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IQ-teszt: 8 másodperced van, hogy kitaláld a megoldást – Csak a legokosabbaknak sikerül a gyufaszálas feladvány

fejtörő IQ-teszt feladvány
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Kíváncsi vagy rá, mennyire vagy találékony és intelligens? Ez a gyufaszálas, időre menő IQ-teszt segíthet.

A gyufaszálas IQ-tesztek látszólag pofonegyszerűek, mégis feladják a legtöbb embernek a leckét. Nézzük, te mennyire vagy kreatív, és belefér-e 8 másodpercbee, hogy megadd a jó választ. 

Az IQ-teszt megfejtésre mindössze 8 másodperced van!
Az IQ-teszt megfejtésre mindössze 8 másodperced van! 
Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: meg tudod oldani ezt a tesztet mindössze 8 másodperc alatt? 

A fenti képen a feladvány egyszerű matematikai egyenletet, azonban hibás. A feladat az, hogy 1 gyufaszálat elmozdíts ahhoz, hogy az egyenlet jó legyen. Ha 8 másodperc alatt rájössz, hogy melyiket és hogyan akkor szinte biztos, hogy okosabb és kreatívabb vagy az átlagnál, és sokkal jobb a probléma-megoldó képességed, mint a legtöbb embernek. 

Mutajuk a megoldást

Mutatjuk, hogy mi a helyes megoldása az egyenletnek. 
 

Forrás: jagranjosh.com

Ha szívesen próbára tennéd még tudásodat, mutatunk több IQ-tesztet

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