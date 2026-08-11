IQ-teszt: 8 másodperced van, hogy kitaláld a megoldást – Csak a legokosabbaknak sikerül a gyufaszálas feladvány

A gyufaszálas IQ-tesztek látszólag pofonegyszerűek, mégis feladják a legtöbb embernek a leckét. Nézzük, te mennyire vagy kreatív, és belefér-e 8 másodpercbee, hogy megadd a jó választ.

Az IQ-teszt megfejtésre mindössze 8 másodperced van!

Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: meg tudod oldani ezt a tesztet mindössze 8 másodperc alatt?

A fenti képen a feladvány egyszerű matematikai egyenletet, azonban hibás. A feladat az, hogy 1 gyufaszálat elmozdíts ahhoz, hogy az egyenlet jó legyen. Ha 8 másodperc alatt rájössz, hogy melyiket és hogyan akkor szinte biztos, hogy okosabb és kreatívabb vagy az átlagnál, és sokkal jobb a probléma-megoldó képességed, mint a legtöbb embernek.

Mutajuk a megoldást

Mutatjuk, hogy mi a helyes megoldása az egyenletnek.



Forrás: jagranjosh.com

Ha szívesen próbára tennéd még tudásodat, mutatunk több IQ-tesztet.

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