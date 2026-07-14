A nagy történelmi kvíz – Eljött a leszámolás ideje: emlékszel, mikor történt?

Vajon te is azon kevesek közé tartozol, akik a most következő történelmi kvízünket hibátlanul meg tudják oldani? Bizonyítsd be!
Történelmi kvíz – Mire emlékszel a történelemből?
Bár alig vártuk, hogy a feleslegesnek tűnő magolást magunk mögött hagyjuk az iskola elvégeztével, valójában mindig jó érzés egy kis időre nosztalgikusan visszaülni az iskolapadba – még ha csak képzeletben is. Ha kitöltöttél már olyan kvízeket, hogy melyik uralkodó látható a képen vagy hogy vajon mennyit tudsz a leghíresebb uralkodónőkről, sőt, még a legnotóriusabb csaták helyszíneivel és hadvezéreivel kapcsolatban is tesztelted már magad, akkor itt az ideje, hogy egy kicsit az évszámokkal is foglalkozz! Ebbe ugyanis lehet, hogy még a legjobbaknak is beletörik a bicskája!
A leghíresebb történelmi dátumok – Neked hány van meg?
Emlékszel, amikor a dolgozatokra meg kellett tanulni a legkülönbözőbb évszámokat, és mindig azon morfondíroztál, hogy vajon ezt a tudást majd hol tudod kamatoztatni? Hát nem kell tovább várnod! Ha ugyanis az élet nem a történelmi stúdiumok irányába vezetett, akkor az efféle történelmi kvízekkel tesztelheted, hogy mennyire friss még a memóriád! Mennyire emlékszel még a legjelentősebb történelmi eseményekre? Most meglátjuk!
1/10 Mikor adták ki az Aranybullát?
2/10 Mikor volt a mohácsi csata?
3/10 Mikor tűzte ki Luther Márton a 95 tételét, mely a reformáció kezdetét jelölte?
4/10 Mikor kezdődött a magyar honfoglalás?
5/10 Mikor történt meg Buda visszafoglalása a törököktől?
6/10 Mikor halt ki az Árpád-ház?
7/10 Mikor volt a tatárjárás Magyarországon?
8/10 Mikor volt a nándorfehérvári diadal?
9/10 Mikor volt a Dózsa György-féle parasztfelkelés?
10/10 Mikor történt Bastille ostroma?
Ezt tanulhattad a kvízünkből
Elégedett vagy az eredménnyel? Ha nem, akkor tölts ki még több kvízt, és frissítsd fel még jobban a történelemórák emlékeit! Ezzel a kvízzel ugyanis letesztelhetted, hogy mennyire vagy történelemzseni, illetve hogy mennyire hiányzott a történelem az életedből.
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