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Harry herceg a szenvedős indulás ellenére őrülten jól érezte magát Angliában: íme, a legviccesebb pillanatai – Galéria

vicces fotók Invictus Games Harry herceg
Klusovszki Kíra
2026.07.14.
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A suxessi herceg bizonyította, hogy még a legnehezebb időszakban is képes megőrizni a jókedvét. Galériában mutatjuk Harry herceg angliai látogatásának legviccesebb perceit, ahol a fotósoknak sikerült a legpimaszabb, legönfeledtebb arcát is elcsípniük.

A 41 éves Harry herceg az Invictus Játékok népszerűsítése miatt a múlt héten az Egyesült Királyságba utazott, ahol több hivatalos programon is részt vett. A róla készült friss fotókon jól látszik, mennyire élvezte a látogatást: még a legpimaszabb, leggyermekibb arcát sem félt megmutatni a kamerák előtt. Úgy tűnik, a királyi protokoll ellenére a kis Harry sosem veszett ki belőle teljesen.

Harry herceg John-James Charmers-sel is megmérettette magát egy futóverseny keretei között az Invictus játékok népszerűsítése alatt.
Harry herceg számos versenyen mérettette meg magát az Invicus játékok alatt, többek között John-James Chalmers-sel is versenyt futott. 
Forrás: AFP
  • Testőri védelem hiányában Harry herceg végül családja nélkül vett részt az Angliába betervezett hivatalos programjain. 
  • Az Invictus játékok népszerűsítésére szolgáló esemény alatt a herceg teljesen önfeledten viselkedett, a fotósok így még leggyermekibb arcát is lencsevégre kaphatták. 
  • Galériánkban most megmutatjuk Harry herceg ritkán látott, legviccesebb pillanatait!

Harry herceg családja nélkül vett részt a rendezvényen

Bár a pletykák eleinte arról szóltak, hogy Harry herceg feleségével, Meghan Markle-lel és gyermekeikkel együtt utazik az Egyesült Királyságba, végül egyedül indult útnak. Bár Meghan Markle kislányukkal, Lilibettel és fiukkal, Archie-val ugyan később férje után repült, hogy csatlakozzon hozzá a királyi családdal tervezett találkozóra, ám mivel a sussexi hercegi pár továbbra sem kapott államilag biztosított királyi testőri védelmet, Harry az Invictus játékok népszerűsítésére szolgáló eseményen és a többi hivatalos programon is egyedül vett részt, ahol szemmel láthatóan remekül érezte magát.

Az útján több játékos programot is kipróbált, többek között a kecskejógát, a kerekesszékes rögbit és a pickleballt is, a fotósok pedig egymás után kapták lencsevégre a viccesebbnél viccesebb pillanatait.

 Harry ugyanis egy olyan önfeledt gyermeki oldalát is megmutatta, amit hivatalos eseményeken csak ritkán láthat a nyilvánosság. Utazásának egyik legmeghatóbb állomásaként ráadásul a birminghami gyerekkórházba is ellátogatott, ahol egy 12 éves beteg kisfiúval és édesapjával való találkozás során Harry egy vicces, meglepett arckifejezést vágott a fotósok kedvéért, ami nem véletlen, hogy a látogatás egyik legkedvesebb pillanata lett.

Itt nézheted meg Harry herceg ritkán látott, önfeledt pillanatait: 

Harry herceg a Scotty's Little Soldiers nyári fesztiválon is részt vett, ahol egy barátságos kecskével is „megismerkedett”.
A suxessi herceg mindkét kezét a magasba emelve olyan arckifejezést vágott, mintha azt mondaná: „Nem én tettem!”
Harryben a versennyszellem továbbra is ott tombol, ezt pedig a kerekesszékes rögbin való látványos ünneplése is bizonyítja.
Harry meglepően ügyesen utánozta a „kecskepózt" a Scotty's Little Soldiers nyári fesztivának kecskejógáján, miközben az állatok szabadon sétálgattak körülöttük.
Harry herceg még a játék közben is jelezte az ellenfélnek, hogy rajta tartottja a szemét.
Harry jókedvűen, vicces arccal pózolt a birminghami gyermekkórházba a 12 éves Wyatt Makwanával és apjával, aki veleszületett rekeszsérvvel született.
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Harry herceg a Scotty's Little Soldiers nyári fesztiválon egy barátságos kecskével is „megismerkedett”.
Northfoto

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