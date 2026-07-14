Harry herceg a szenvedős indulás ellenére őrülten jól érezte magát Angliában: íme, a legviccesebb pillanatai – Galéria

A 41 éves Harry herceg az Invictus Játékok népszerűsítése miatt a múlt héten az Egyesült Királyságba utazott, ahol több hivatalos programon is részt vett. A róla készült friss fotókon jól látszik, mennyire élvezte a látogatást: még a legpimaszabb, leggyermekibb arcát sem félt megmutatni a kamerák előtt. Úgy tűnik, a királyi protokoll ellenére a kis Harry sosem veszett ki belőle teljesen.

Harry herceg számos versenyen mérettette meg magát az Invicus játékok alatt, többek között John-James Chalmers-sel is versenyt futott.

Forrás: AFP

Testőri védelem hiányában Harry herceg végül családja nélkül vett részt az Angliába betervezett hivatalos programjain.

Az Invictus játékok népszerűsítésére szolgáló esemény alatt a herceg teljesen önfeledten viselkedett, a fotósok így még leggyermekibb arcát is lencsevégre kaphatták.

Galériánkban most megmutatjuk Harry herceg ritkán látott, legviccesebb pillanatait!

Harry herceg családja nélkül vett részt a rendezvényen

Bár a pletykák eleinte arról szóltak, hogy Harry herceg feleségével, Meghan Markle-lel és gyermekeikkel együtt utazik az Egyesült Királyságba, végül egyedül indult útnak. Bár Meghan Markle kislányukkal, Lilibettel és fiukkal, Archie-val ugyan később férje után repült, hogy csatlakozzon hozzá a királyi családdal tervezett találkozóra, ám mivel a sussexi hercegi pár továbbra sem kapott államilag biztosított királyi testőri védelmet, Harry az Invictus játékok népszerűsítésére szolgáló eseményen és a többi hivatalos programon is egyedül vett részt, ahol szemmel láthatóan remekül érezte magát.

Az útján több játékos programot is kipróbált, többek között a kecskejógát, a kerekesszékes rögbit és a pickleballt is, a fotósok pedig egymás után kapták lencsevégre a viccesebbnél viccesebb pillanatait.

Harry ugyanis egy olyan önfeledt gyermeki oldalát is megmutatta, amit hivatalos eseményeken csak ritkán láthat a nyilvánosság. Utazásának egyik legmeghatóbb állomásaként ráadásul a birminghami gyerekkórházba is ellátogatott, ahol egy 12 éves beteg kisfiúval és édesapjával való találkozás során Harry egy vicces, meglepett arckifejezést vágott a fotósok kedvéért, ami nem véletlen, hogy a látogatás egyik legkedvesebb pillanata lett.