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Nem a fehér kenyér a legrosszabb: egekbe szökik ettől a vércukorszint, pedig egészségesnek hiszed

123rf -
tévhit kenyér vércukorszint
Váradi Melinda
2026.07.14.
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Sokan automatikusan egészségesebb választásnak tartják, pedig ez nem minden esetben igaz. Egyes kenyérfajták a vércukorszintet is gyorsabban megemelhetik.

A gluténmentes étrend az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert, és ma már nem csak a lisztérzékenyek választják ezeket a termékeket. Sokan a fogyókúra vagy az egészségtudatosság miatt is ilyen tesznek a kosarukba, abban a hitben, hogy automatikusan jobb választásnak számít. A szakértők szerint azonban ez korántsem mindig igaz. Főleg nem a kenyér esetében.

fehér kenyér
Sokan egészségesnek hiszik a gluténmentes kenyeret, pedig nem mindig ez a legjobb választás.
Forrás: 123rf.
  • Nem minden egészségesnek tűnő élelmiszer olyan jó választás, mint amilyennek elsőre látszik. 
  • A címkék könnyen félrevezethetik a vásárlókat. 
  • Mutatjuk, mire érdemes figyelni kenyérvásárláskor, ha fontos számodra a stabil vércukorszint.

Egészségtelenebb lehet a fehér kenyérnél ez a változat

A gluténmentes kenyerek jelentős része finomított keményítőkből – például rizslisztből, burgonyakeményítőből, kukoricakeményítőből vagy tápiókakeményítőből – készül. Ezek az összetevők gyakran kevés rostot tartalmaznak, ezért a szervezet gyorsabban bontja le őket, ami hirtelen vércukorszint-emelkedéshez vezethet. A hagyományos gluténmentes kenyerek glikémiás indexe gyakran magasabb, mint a teljes kiőrlésű vagy magas rosttartalmú hagyományos kenyereké. A teljes kiőrlésű búzakenyér sok esetben több rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, amelyek lassítják a szénhidrátok felszívódását.

A glutén önmagában nem egészségtelen. Csupán azoknak kell teljesen kerülniük, akik lisztérzékenységben szenvednek, gluténallergiájuk van, vagy orvos által igazolt gluténérzékenységet állapítottak meg náluk. Az egészséges emberek számára nincs bizonyíték arra, hogy a glutén elhagyása önmagában bármilyen előnnyel járna.

Kenyérvásárláskor érdemes nemcsak a gluténmentes feliratot nézni, hanem az összetevőlistát és a tápértékjelölést is. Minél magasabb egy kenyér rosttartalma, annál kedvezőbb lehet a vércukorszint alakulása. A teljes értékű alapanyagokból készült, magvakat is tartalmazó változatok általában jobb választást jelentenek.

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