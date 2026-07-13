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Csirkemell sütőben, air fryerben vagy serpenyőben: végre kiderült, hol lesz legszaftosabb

teszt Air fryer serpenyő csirkemell sütő
Horváth Angéla
2026.07.13.
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Az egyik legsokoldalúbb alapanyag, de könnyű elrontani: ha nem figyelünk, pillanatok alatt száraz lesz. Egy tesztben három elkészítési módot hasonlítottak össze, hogy végre kiderüljön, sütőben, serpenyőben vagy air fryerben lesz-e a legszaftosabb a csirkemell.

A csirkemell rengeteg étel alapja lehet: kerülhet salátába, szendvicsbe, egytálételbe, de sütve és rántva is szeretjük. A csirkemell esetében azonban különösen fontos, hogy milyen módon készítik el - a részletekre azonban nem mindenki figyel.

Air fryerben, sütőben vagy serpenyőben a legszaftosabb a csirkemell?
Air fryerben, sütőben vagy serpenyőben a legszaftosabb a csirkemell? 
Forrás: Shutterstock

Az Express tesztjében három  különböző módon készítették el a csirkemellet: air fryerben, sütőben és serpenyőben. Mindhárom darabot hagyták sütés előtt szobahőmérsékletűre melegedni, majd olívaolajjal és fűszerkeverékkel  ízesítették. Mivel a csirkemellek szép nagyok voltak, minden módszernél valamivel hosszabb sütési időre volt szükség.

Air fryerben sült csirkemell:

Sütési idő: 20 perc

Az air fryerben gyorsan és egyszerűen elkészíthető a csirkemell. A tesztben nem melegítették elő a készüléket, a csirkét egyszerűen a kosárba helyezték, majd 200 fokon 20 percig sütötték. Kisebb csirkemell esetén általában 16-18 perc is elég lehet. Amikor kész lett, húshőmérővel ellenőrizték, hogy a mell belső hőmérséklete elérte-e a 74 fokot. Ezután a csirkét kivették, és öt percig pihentették, hogy több nedvességet és ízt tartson meg. Az air fryerben sült csirkemell szép, egyenletes színt kapott, rendesen átsült, belül pedig kifejezetten szaftos maradt. A módszer hátránya, hogy az air fryer kapacitása korlátozott, így egyszerre legfeljebb 2-3 csirkemell készíthető el benne kényelmesen.

Sütőben süt csirkemell:

Sütési idő: 30 perc

Sokan azt gondolják, a sütőben csak kiszárítni lehet a csirkemellet, a teszt azonban ezt részben megcáfolta. A sütőt légkeveréses módban, 200 fokra melegítették elő, majd a csirkét 20 percig sütötték. Ezután ellenőrizték a maghőt, ám végül még további 10 percre volt szükség. Sütés után ezt is öt percig pihentették, csak utána szeletelték fel. Sütőben sütni a csirkét sokáig tart: a gépet elő kell melegíteni, és maga a sütés is hosszabb. A hús nem kapott igazán szép színt, sápadtnak tűnt. Ízben is kevésbé volt karakteres. A sütőben sült csirkemell jobban működik salátában, szendvicsben, mint önálló fogásként.

Serpenyőben sült csirkemell:

Sütési idő: 10 perc

A serpenyős módszernél az volt a nagy kérdés, sikerül-e úgy elkészíteni a csirkét, hogy ne égjen meg kívül, vagy száradjon ki belül. A húsra először olajozott serpenyőben, magas hőfokon kérget pirítottak, majd két percre fedőt tettek rá. Ezután megfordították, újabb két percig sütötték, majd egy kevés vizet öntöttek a serpenyőbe, és visszatették a fedőt, és közepesen alacsony hőfokon még öt percig párolták-sütötték. A végén ezt is öt percig pihentették. A közvetlen hő hatására a csirkemell mindkét oldala szép aranybarnára sült. A külseje azonban egy kicsit túlkészült, mire a belseje elérte a megfelelő hőmérsékletet, de ez nem rontotta el az ételt. A tesztelők szerint a serpenyőben sült csirkemell lett a legpuhább és legszaftosabb. A serpenyőre viszont minden rágett, a tisztítása sok időt és energiát igényelt.

A teszt szerint a serpenyős módszer adta a legszaftosabb és legízletesebb csirkemellet, még akkor is, ha a külseje kissé keményebb lett, és a mosogatás sem volt egyszerű utána. Az air fryer gyors, kényelmes és megbízható megoldásnak bizonyult, a sütő pedig főleg akkor lehet praktikus, ha előre készítenénk nagyobb adag csirkemellet más ételekhez.

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