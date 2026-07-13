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Victoria Beckham kimutatta a foga fehérjét: egy vb-n készült fotó leplezte le Beckhamék legnagyobb titkát

foci-vb David Beckham negyeddöntő Victoria Beckham
Horváth Angéla
2026.07.13.
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A Beckham család is ott volt vasárnap Miamiban, amikor Anglia a negyeddöntőben legyőzte Norvégiát a foci-vb-n. A lelátón készült fotók és videók azt mutatják, hogy David Beckham teljesen átadta magát a hangulatnak, a felesége, Victoria Beckham viszont egészen más energiával követte az eseményeket.

Sir David Beckham úgy viselkedett, mint bármelyik angol szurkoló a stadionban: megőrült, amikor Jude Bellingham gólt rúgott, a meccs végén pedig együtt énekelte a tömeggel a Wonderwall című dalt is.

David Beckham és fia, Romeo Anglia győzelmét ünneplik - Victoria Beckhamnek nem volt ilyen jó kedve
David Beckham és fia, Romeo Anglia győzelmét ünneplik - Victoria Beckhamnek nem volt ilyen jó kedve
Forrás: Profimedia

Victoria Beckham gyűlöli a focit? 

Victoria Beckham azonban látszólag nem  nagyon élvezte a meccset. Futótűzként terjed róla egy fotó: amikor a férje örömében a levegőbe öklözött Anglia győztes gólja után, ő unott arccal elnézett a másik irányba - mintha nem is egy világbajnoki negyeddöntőt nézne. A képek láttán sokan ugyanarra jutottak: Posh Spice végre elárulta magát, és kiderült, mit gondol valójában férje egykori hivaásáról, a fociról.

11th July 2026. FIFA World Cup 2026. Norway v England. David with Victoria Beckham and family watching the match from their box in Miami, Florida. Material must be credited "The Sun/News Licensing" unless otherwise agreed. 100% surcharge if not credited. Online rights need to be cleared separately. Strictly one time use only subject to agreement with News Licensing. Full terms and conditions can be found at newslicensing.co.uk/terms,Image: 1116310178, License: Rights-managed, Restrictions: Usage is subject to our terms and conditions. Electronic storage is prohibited., Model Release: no
Victoria Beckham ennyire utálná a focit? 
Forrás: Profimedia

A Beckham házaspárt egyébként három gyerekük is elkísérte a meccsre, ott volt velük Harper, Romeo és Cruz is. Brooklyn Beckham most sem kívánta családja társaságát. 

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