Victoria Beckham kimutatta a foga fehérjét: egy vb-n készült fotó leplezte le Beckhamék legnagyobb titkát

Sir David Beckham úgy viselkedett, mint bármelyik angol szurkoló a stadionban: megőrült, amikor Jude Bellingham gólt rúgott, a meccs végén pedig együtt énekelte a tömeggel a Wonderwall című dalt is.

David Beckham és fia, Romeo Anglia győzelmét ünneplik - Victoria Beckhamnek nem volt ilyen jó kedve

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Victoria Beckham gyűlöli a focit?

Victoria Beckham azonban látszólag nem nagyon élvezte a meccset. Futótűzként terjed róla egy fotó: amikor a férje örömében a levegőbe öklözött Anglia győztes gólja után, ő unott arccal elnézett a másik irányba - mintha nem is egy világbajnoki negyeddöntőt nézne. A képek láttán sokan ugyanarra jutottak: Posh Spice végre elárulta magát, és kiderült, mit gondol valójában férje egykori hivaásáról, a fociról.

Victoria Beckham ennyire utálná a focit?

Forrás: Profimedia

A Beckham házaspárt egyébként három gyerekük is elkísérte a meccsre, ott volt velük Harper, Romeo és Cruz is. Brooklyn Beckham most sem kívánta családja társaságát.

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