Így viseld 40 felett a feketét, ha nem akarod, hogy öregítsen – Mutatjuk a trükköket

Elég egy rossz választás és a sikkes, kifinomult éned pillanatok alatt viktoriánus korabeli, gyászoló özveggyé változhat. Mivel a sötét tónusok, különösen a fekete ruhadarabok könyörtelenül kiemelik az arc ráncait, a szem alatti karikákat és a sötétebb foltokat, nagyon nem mindegy, hogyan viseled és milyen ruhadarabokkal kombinálod ezt az örök klasszikust.

Fekete ruhadarab: áldás vagy átok 40 felett?

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Fekete ruhadarab 40 felett A fekete 40 felett az arc közelében gyakorlatilag egy önmagad elleni merénylet.

Egy formátlan fekete ruha éveket öregíthet, míg a jó szabás és a különböző fekete textúrák kombinálása modernné teszik a szettedet.

Mutatjuk, hogyan lehetsz üde, fiatalos és sikkes 40 felett is, feketében.

40 felett a fekete ruhadarab viselése komoly stratégiai tervezést igényel

Jó, azért ne ijedj meg, nem olyan nagy a baj! Az alábbiakban ellátunk a legfontosabb stratégiai tanácsokkal, hogy megjelenésed friss, fiatalos legyen fekete, vagy félig fekete szettekben is.

Az arcod köezlében ne legyen fekete!

Éveket öregíthet, ha a fekete szín az arcod közelében van, például amikor egy magasan zárt nyakú (garbós, félgarbós) felsőbe bújsz. Árnyékot vet az állvonaladra, a tekintetedet pedig fáradttá változtatja.

A hölgyet ráadásul még sápasztja is a garbós fekete ruhadarab.

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A formátlan fekete zsákruhától ne várj csodát

Ha egy formátlan zsákruhában indulsz útnak, azzal nagy hibát vétesz. A környezeted joggal hiheti, hogy egy búskomor gyűlésre igyekszel. A sziluetted teljesen eltűnik.

A zsákruha kevés embernek áll jól.

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Így viseld 40 felett a fekete ruhadarabokat, hogy fiatalos, modern benyomást kelts

A fekete fiatalíthat, amennyiben ellensúlyozod a komorságát. Szerezz be egy V-nyakú blúzt vagy topot. Ez a nyakkivágás-típus kellő távolságot tart az arcodtól. Amennyiben fekete felsődet egy jó szabású farmerrel párosítod, a szett azonnal elveszíti túlzott komorságát, és egy csapásra modern, lezser, mégis határozott megjelenést kölcsönöz.

Nem kell ide nagy truváj: V-nyakú blúz, lezser farmer és némi csillogó kiegészítő.

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Az egyhangúságot a különböző textúrák kombinálásával is megtörheted

A matt kötött anyagok, a fényes selyem, a bőr vagy a finom csipke párosítása izgalmasabbá teszi az outfited. Egy jól szabott, trendi fekete blézert dobj fel egy élénk, de bőrszínedhez passzoló rúzzsal (a pontosítás kedvéért: az ajkaidra dobd fel a rúzst, ne a blézerre), egy színes sállal vagy egy csillogó ékszerrel, ami visszaveri a fényt az arcodra. Ezekkel a kiegészítőkkel viszont bánj csínján!