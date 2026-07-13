Jennifer Lopez kiverte a biztosítékot Wimbledonban: mindenki ezt az egy dolgot kifogásolja

A wimbledoni tenisztorna mindig is sztárgyűjtőhely volt, ez alól a 2026-os bajnokság sem kivétel. A királyi család természetesen tiszteletét tette az eseményen, de ott volt Jennifer Lopez is, rögtön mellette Tom Hiddleston előtte pedig Andrew Garfield. Mindannyian feszülten figyelték a mérkőzést, miközben az emberek inkább J.Lo öltözékén voltak megrökönyödve.

Jennifer Lopez Wimbledonban.

Forrás: i-Images via ZUMA Press/Northfoto

Jennifer Lopez Wimbledonban: sikerült kivernie a biztosítékot

A wimbledoni tenisztornán nemcsak a sportolók kerülnek középpontba, hanem a lelátón ücsörgő sztárok is. Katalin hercegnét és családját óriási tapssal üdvözölték, a királyi család minden évben tiszteltetét teszi a mérkőzéseken. A kritikus hangok persze őket sem kerülték el, többen kifogásolták ugyanis, hogy György hercegnek a kánikulában is öltönyt kell viselnie.

De nem ő az egyetlen, aki az öltözéke miatt került górcső alá, ugyanis Jennifer Lopezt is elővették a kommentelők. Az énekesnő illusztris társasgában élvezhette a tornát, nem úgy, mint azok, akik mellette ültek – legalábbis a kommentelők szerint. J.Lo egy hatalmas kalapot viselt, ami a rajongók szerint megnehezítette a mellett ülők dolgát. „Annak a kalapnak saját ülőhelyre lenne szüksége" – írta az egyik kommentelő, de sok hasonló hozzászólás érkezett mind arról, milyen tiszteletlen az énekesnőtől at, hogy nem gondol a körülötte ülőkre.

Valószínűleg Jennifer Lopez is érzete, hogy kalapja akadályozhat másokat a mérkőzés követésében, ezért egy idő után megvált a fejfedőtől, sokan ezért a lépéséért védelmükbe is vették a kommentekben.

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