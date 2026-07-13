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Rettenetesen félsz a turbulenciától? Akkor mutatjuk, hova foglalj: ez a repülő legzökkenőmentesebb pontja

Shutterstock - Kostiantyn Voitenko
utazás félelem a repüléstől turbulencia repülőgép
Klusovszki Kíra
2026.07.13.
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Bár a légörvények teljesen ártalmatlanok, a hirtelen rázkódás még a legnyugodtabb utasokban is könnyen pánikot kelthet a levegőben. Szerencsére a megfelelő helyválasztással, a repülőgép legstabilabb pontján ülve a turbulencia sem fogja tönkretenni az utazás élményét.

Bár statisztikailag a repülés az utazás legbiztonságosabb formája, a hirtelen fellépő turbulencia mégis pillanatok alatt képes tönkretenni sokak felhők feletti élményét. A repülőgép váratlan rázkódása ugyanis még a legnyugodtabb utasokat is megijesztheti, és azonnal pánikot kelthet a levegőben. Ahhoz, hogy a rázósabb percekben is teljesen nyugodt maradhass, mutatjuk, melyik ülésekre érdemes lefoglalnod a jegyed, itt ugyanis szinte meg sem fogod érezni a turbulencia hatását. 

Hogy az utazás zökkenőmentesen teljen, turbulencia alatt a zenehallgatás és a z ablakon való kinézés is sokat segíthet.
A turbulencia alatt a zenehallgatás és az ablakon való kitekintés is sokat segíthet abban, hogy az utazás továbbra is feszültségmentes élmény maradjon.
Forrás: Shutterstock
  • A viharok és a légörvények gyakran okozhatnak turbulenciát a repülőgépen. 
  • A kialakult rázkódások könnyen megijeszthetik az utasokat és pánikot kelthetnek a fedélzeten. 
  • Mutatjuk, melyik részre foglald le az ülőhelyed, ha téged is megijeszt a turbulencia. 

A turbulencia az utazás legfélelmetesebb pillanata

Vannak olyan repülőutak, ahol egyszerűen képtelenség elkerülni a turbulenciát. Elég egy kisebb légörvény, vagy egy vészjósló viharfelhő, és a gép máris zötykölődni kezd, mi pedig azonnal elveszítjük a biztonságérzetünket a magasban.

 Bár a pilóták szerint ezek a helyzetek teljesen ártalmatlanok, és többnyire percek alatt meg is szűnnek, a hirtelen rázkódás mégis sokakból azonnali pánikszerű reakciót vált ki.

A turbulencia hatására ráadásul még a szervezetünkben is bekapcsol az alapvető vészjelzés, ami erős stresszt, vagy akár hányingert és szédülést is kiválthat. Ezeket a mellékhatásokat ráadásul az is tovább súlyosbítja, hogy legtöbben már a legapróbb rázkódásnál is a gép lezuhanását vízionálják, még annak ellenére is, hogy a légikatasztrófák száma napjainkan szinte elenyésző a közúti balesetek gyakoriságához képest. 

Ha te is azok közé tartozol, akik könnyen megijednek a levegőben, most mutatjuk, hova érdemes foglalnod a jegyed, hogy a legminimálisabb szinten érzékelj egy esetleges turbulenciát. 

Ezen az ülőhelyen érezhető legkevésbé a rázkódás

Bár sokan nem is sejtik, a repülőgép különböző pontjai mind máshogy reagálnak egy esetleges turbulenciára.

Míg a gép elején és végén ülve sokkal erősebben érezni a rázkódást, addig a szárnyhoz közel, a repülő közepén már kevésbé érezhető a hatás.

Azoknak, akik igazán félnek a felhők feletti utazástól azonban az sem mindegy, ezen a szakaszon melyik helyre foglalnak. Néhányan ugyanis jobban preferálják, ha az ablakhoz közeli ülésen tartózkodnak, hogy kevésbé érezzék a stresszt, mások azonban inkább a folyosóhoz közel, a gyors menekülés érdekében mérlegelnek. Ha pedig a megfelelő helyválasztás ellenére is ránktörne a pánik, arra is van megoldás; néhány mély lélegzetvétellel, vagy zenehallgatással ugyanis könnyen elterelhetőek a negatív gondolataink.

Ahhoz pedig, hogy a lehető legkönnyebben bírkózhassunk meg a kialakult helyzettel, fontos azt is tudatosítanunk, hogy a turbulencia önmagában még egyetlen katasztrófát sem okozott az elmúlt években.

Nem kell tehát megijedni, ha a gép zötykölődni kezd, hiszen pontosan úgy tervezték őket, hogy ezeket a helyzeteket is könnyedén áthidalhassák, és biztonságosan földet érhessenek. 

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