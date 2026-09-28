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2026. szept. 28., hétfő Vencel

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feladvány

2 kép, 4 különbség: ha 30 másodperc alatt megtalálod, magasabb az IQ-d, mint az emberek 90 százalékának

feladvány süni IQ-teszt
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Készen állsz egy trükkös képrerejtvényre? Ma egy szuper különbségkereső IQ-tesztet hoztunk.

IQ-tesztünkben egy sünis feladványt kell megoldanod, mindössze 30 másodperc alatt. Látsz két sünis képet, amik elsőre teljesen egyformák, ám ha jobban megnézed, a másodikon négy dolog másként van. A feladványt időre kell teljesítened, mindössze 30 másodperced lesz, hogy megtaláld az eltéréseket. Indítsd el a stoppert, és hajrá!

Sünis IQ-teszt
Sünis IQ-teszt: feladvány.
Forrás:  Jagran Josh

Megtaláltad a különbségeket a sünis IQ-teszten? 

Ha megvan a négy különbség, gratulálunk, de ha nincs, se szomorkodj. Ennek a játékos fejtörőnek nincs tétje, csupán szórakoztató és aranyos. Azt azonban tényleg kiderítheted vele, hogy mennyire tudsz koncentrálni, ha időkeretben kell teljesítened. 

Az IQ-teszt megoldása

Nem sikerült mind a négyet megtalálni vagy csak ellenőriznéd magad? Mutatjuk is, hol rejtőztek a különbségek!

Sünis IQ-teszt
Sünis IQ-teszt: megoldás.
Forrás:  Jagran Josh

Ha va kedved próbálj ki még pár hasonló IQ-tesztet, mind fejleszti a logikádat és élesebb szeművé tesz. 

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Három olyan találós kérdést hoztunk neked, ami még a legélesebb késeket is a fiókba kényszeríti: neked sikerül kitalálni a megfejtéseket?

IQ-teszt: rájössz, hogy ki a cica igazi gazdája?

Ez a rejtvény azonnal belopja magát a szívedbe, hiszen egy bajbajutott cicán kell segítened. A képes IQ-teszt tétje ugyanis nem más, mint az, hogy visszakerül-e a macska az eredeti gazdájához.

Képes IQ-teszt: csak „lézerlátással” tudod megoldani a feladatot — Neked sikerül?

Ezt a rejtvényt szinte senki sem tudja teljesíteni!

 

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