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Közös szülinap: Catherine Zeta-Jones intim fotót posztolt 82 éves férjével, Michael Douglasszel

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A színésznő felvétele bizonyítja, még mindig izzik közöttük a szerelem. Catherine Zeta-Jones romantikus fotóval köszöntötte férjét, Michael Douglast közös születésnapjukon.

Bár voltak nehéz időszakaik, de azt és a félévszázados korkülönbséget is áthidalták.  Catherine Zeta-Jones és Michael Douglast 26 éve házasok, és most közös szülinapjukba engedtek betekintést. 

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas mindketten szeptember 25-én születtek.
Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas mindketten szeptember 25-én születtek.
Forrás: Northfoto

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas közös szülinapja egy képen 

Az 57 éves Catherine Zeta-Jones  és a 82 éves Michael Douglas a tengerben csókolóztak a felvételen, amelyet a színésznő az Instagramján osztott meg és amelyhez szerelmes üzenetet is írt. A színésznő a közös születésnapjuk alkalmából tette közzé a képet, és Michael Douglasnak címezve ezt írta: „Boldog születésnapot, drágám! Egy születésnapi csók a férjemnek, Michaelnek – veled együtt tölteni ezt a különleges napot ugyanolyan különleges, mint maga a nap. Szeretlek.” 

Több mint 25 éve együtt vannak

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas mindketten szeptember 25-én születtek pontosan 25 év korkülönbséggel: a színésznő idén 57, férje pedig 82 éves lesz. 2000 óta házasok, és bár kapcsolatuknak volt több nehéz időszaka, több mint negyed évszázaddal az esküvőjük után is együtt vannak. A színészházaspárnak két gyermeke van: a 26 éves sármos Dylan és a 23 éves Carys, aki megszólalásig hasonlít édesanyjára

Megismerkedésükről és szerelmük történetéről ebben a cikkünkben olvashatsz

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