Harry herceg végre megtörte a csendet: így viseli Archie és Lilibet az iskolábajárást

Harry herceg és Meghan hercegné családja augusztus 26-án tért vissza az Egyesült Királyságba, ahol új életet kezdtek gyermekeikkel, a hétéves Archie herceggel és az ötéves Lilibet hercegnővel. A költözést követően azonban hamar váratlan nehézséggel szembesültek: sajtóértesülések szerint biztonsági okok miatt a gyerekeknek új iskolát kellett keresniük, akik rövid időn belül így már a második brit intézménybe járnak.

Harry herceg és Meghan hercegné családja augusztus 26-án tért vissza az Egyesült Királyságba.

Forrás: Northfoto

Harry elárulta, hogyan érzik magukat a gyerekek

A sussexi herceg a kanadai CTV televíziónak adott interjújában most először osztott meg friss híreket gyerekei beilleszkedéséről. Elmondása szerint a család számára megnyugtatóan alakult az elmúlt időszak. „A gyerekek boldogok az iskolában, és ez lehetőséget ad nekem arra, hogy igazán a birminghami Invictusra koncentrálhassak” − idézi a Hello! Harry azt is hozzátette, hogy a visszatérés minden szempontból pozitív élmény volt számára: „Nagyszerű volt. Nagyszerű volt visszatérni a brit földre. Nagyszerű visszatérni a szárazföldre!”

A költözés valódi okáról továbbra is hallgat

A CTV riportere arról is megkérdezte Harryt, miért döntöttek visszaköltözés mellett. A herceg mindössze annyit árult el, hogy sok oka van, de nem kívánta részletezni a döntés hátterét, mert szerinte nem szeretné elvonni a figyelmet a kanadai veteránokat támogató jótékonysági kezdeményezésről.

Harry számára most különösen fontos időszak következik: a 2014-ben általa alapított Invictus Games, a sebesült és sérült veteránok nemzetközi sportversenye hamarosan Birminghamben folytatódik, így saját bevallása szerint gyermekei sikeres iskolai beilleszkedése lehetővé teszi, hogy teljes figyelmét a rendezvényre fordítsa.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: