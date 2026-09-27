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arcápolás

Ez az összetevő a ragyogó bőr titka: eltünteti a pigmentfoltokat és egységesíti az arcot

Shutterstock - Roman Samborskyi
arcápolás hatóanyag pigmentfolt
Váradi Melinda
2026.09.27.
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A pigmentfoltok, a pattanások után maradó barnás elszíneződések és az egyenetlen bőrtónus sokak számára jelentenek visszatérő problémát. Mutatunk egy olyan összetevőt, amelynek pigmenthalványító és gyulladáscsökkentő tulajdonságait egyre többen használják ki.

Az egyenletes, természetesen ragyogó arcbőr eléréséhez nem feltétlenül van szükség egy egész polcnyi kozmetikumra. A bőrápolásban vannak olyan jól ismert összetevők és hatóanyagok, amelyek egyszerre több problémára is hathatnak, és közülük az azelainsav az utóbbi időszakban a kozmetikumokban is egyre gyakrabban feltűnik. Bár a neve alapján erősebb savas hámlasztóra gondolhatnánk, valójában egészen más módon működik, mint például az AHA- vagy BHA-savak.

Az azelainsav a legmenőbb szuperhatóanyag: eláruljuk, miért rajonganak az összetevőért.
Az azelainsav a legmenőbb szuperhatóanyag: eláruljuk, miért rajonganak az összetevőért.
Forrás: Shutterstock
  • Nemcsak a pigmentfoltok miatt lehet érdekes, hanem több gyakori bőrprobléma esetén is alkalmazzák. 
  • A hatása fokozatosan alakul ki, ezért rendszeres használat mellett érdemes gondolkodni. 
  • A bőrgyógyászati vizsgálatokban a pigmentáció csökkenését is megfigyelték az azelainsavat használóknál.

A ragyogó bőr titka ez az összetevő: az azelainsav igazi szuperhatóanyag

Az azelainsav egy természetes eredetű, 9 szénatomos telített dikarbonsav, amelynek gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságai is vannak. A bőrgyógyászatban elsősorban akné és rosacea kezelésében használják, emellett a pigmentációra is hatással lehet. Gátolja a tirozináz működését, ezáltal segíthet mérsékelni a pigmentképződést, ezért a pattanások után visszamaradó barna foltok és a melasma esetében is alkalmazható.

A bőr színét többek között a melanin nevű pigment mennyisége határozza meg. Ha bizonyos területeken fokozódik a pigmenttermelés, sötétebb foltok jelenhetnek meg. Ilyen lehet például a melasma, illetve a pattanások vagy más gyulladások után kialakuló úgynevezett posztinflammatorikus hiperpigmentáció. Az azelainsav azért lehet hasznos ezekben az esetekben, mert a pigmentképződésben szerepet játszó folyamatokra is hat. 

A bőrgyógyászatban enyhe és közepesen súlyos akné kezelésére is használják, miközben gyulladáscsökkentő tulajdonságai révén a pattanásokkal összefüggő bőrtünetekre is hathat. Ez azért lehet különösen praktikus, mert egy pattanás eltűnése után sokaknál még hetekig vagy hónapokig látható marad egy barnás folt. Az azelainsav ilyen esetben egyszerre lehet érdekes a gyulladásos bőrtünetek és az utánuk maradó elszíneződés szempontjából.

Mindezek mellett kíméletesen nyugtatja az irritált, pirosodásra hajlamos és rosaceás bőrt, valamint segít normalizálni a hámsejtek megújulását (keratinizációt), így tisztábbá teszi a bőr felszínét. Fontos tudni, hogy nem egyik napról a másikra hat. A klinikai vizsgálatokban jellemzően több hónapos használat után értékelték az eredményeket, ezért ennél a hatóanyagnál különösen fontos a következetesség. Körülbelül egy hónap után már megjelenhet javulás, a maximális eredményhez azonban akár további folyamatos használatára is szükség lehet.

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