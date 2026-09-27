II. Erzsébet nem bízta a véletlenre: 1 szigorú szabályt mindig betartott az öltözködésében

A néhai II. Erzsébet királynő bár mindig, mindenhol kifogástalanul jelent meg, azt kevesen tudják, hogy öltözködésével több szigorú szabályt is követett. Ráadásul egy kifejezetten apró részletre is mindig odafigyelt.

Ritkán látott felvételen II. Erzsébet látható a Buckingham-palotában, amint az 1960-as években készült portréján egy Norman Hartnell által tervezett kék selyem- és csipkeruhát visel.

Forrás: Northfoto

Szigorú szabályokat követett öltözködésében a néhai királynő.

Ikonikus ruhadarabjai egy, a Buckingham-palotában nyílt kiállításon jelenleg is megtekinthetők.

1 apró részletre azonban különösen nagy figyelmet fordított.

II. Erzsébet öltözködésében szigorú szabályokat követett

II. Erzsébetet nemcsak hosszan tartó uralkodásáról, de kiváló stílusérzékéről is ismerte a világ. Nem is csoda, hisz a néhai brit uralkodó évtizedeken át tudatosan alakította megjelenését, öltözékei pedig mára a királynői elegancia ikonikus darabjaivá váltak.

Áprilisban a Buckingham palotában még kiállítás is nyílt különleges darabjaiból Queen Elizabeth II: Her Life in Style tárlat címen.

Ez az eddigi legátfogóbb kiállítás a néhai királnyő öltözékeiről, ezért nem máshol, mint a The King's Galleryben kapott helyet, ott, ahol egykor megkeresztelték. Caroline de Guitaut, a Royal Collection Trust királyi műtárgyainak felügyelője a HELLO! magazinnak adott interjújában az uralkodó megjelenését is részletezte, ami szerinte „elegáns, visszafogott és mindig megfelelő” volt, miközben „abszolút követte a divatot”.

Erre az 1 dologra mindig figyelt

Erzsébet királynő ruhatárában semmi sem volt véletlen, még az sem, hogy mekkora zsebek kerültek a ruháira. Ezek méretét ugyanis mindig ahhoz igazították, hogy az aktuális napon éppen mi volt az, amit magával szeretett volna vinni.

A zsebek kidolgozása attól függött, hogy mit tett beléjük. A pamutbélésűek tartósabbak voltak, míg a selyemmel béleltek például lovaglókesztyűk tárolására szolgálhattak. A zsebek között is létezett egyfajta hierarchia

– árulta el a Royal Collection Trust királyi műtárgyainak felügyelője.

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