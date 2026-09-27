II. Erzsébet nem bízta a véletlenre: 1 szigorú szabályt mindig betartott az öltözködésében

A néhai II. Erzsébet királynő bár mindig, mindenhol kifogástalanul jelent meg, azt kevesen tudják, hogy öltözködésével több szigorú szabályt is követett. Ráadásul egy kifejezetten apró részletre is mindig odafigyelt.
- Szigorú szabályokat követett öltözködésében a néhai királynő.
- Ikonikus ruhadarabjai egy, a Buckingham-palotában nyílt kiállításon jelenleg is megtekinthetők.
- 1 apró részletre azonban különösen nagy figyelmet fordított.
II. Erzsébet öltözködésében szigorú szabályokat követett
II. Erzsébetet nemcsak hosszan tartó uralkodásáról, de kiváló stílusérzékéről is ismerte a világ. Nem is csoda, hisz a néhai brit uralkodó évtizedeken át tudatosan alakította megjelenését, öltözékei pedig mára a királynői elegancia ikonikus darabjaivá váltak.
Áprilisban a Buckingham palotában még kiállítás is nyílt különleges darabjaiból Queen Elizabeth II: Her Life in Style tárlat címen.
Ez az eddigi legátfogóbb kiállítás a néhai királnyő öltözékeiről, ezért nem máshol, mint a The King's Galleryben kapott helyet, ott, ahol egykor megkeresztelték. Caroline de Guitaut, a Royal Collection Trust királyi műtárgyainak felügyelője a HELLO! magazinnak adott interjújában az uralkodó megjelenését is részletezte, ami szerinte „elegáns, visszafogott és mindig megfelelő” volt, miközben „abszolút követte a divatot”.
Erre az 1 dologra mindig figyelt
Erzsébet királynő ruhatárában semmi sem volt véletlen, még az sem, hogy mekkora zsebek kerültek a ruháira. Ezek méretét ugyanis mindig ahhoz igazították, hogy az aktuális napon éppen mi volt az, amit magával szeretett volna vinni.
A zsebek kidolgozása attól függött, hogy mit tett beléjük. A pamutbélésűek tartósabbak voltak, míg a selyemmel béleltek például lovaglókesztyűk tárolására szolgálhattak. A zsebek között is létezett egyfajta hierarchia
– árulta el a Royal Collection Trust királyi műtárgyainak felügyelője.
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