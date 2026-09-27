Heti szerelmi horoszkóp szeptember 28−október 4. − A Vízöntő kínos helyzetbe, az Oroszlán állóháborúba kerülhet

Szeptember utolsó napjai és október első napjai nem mindenki számára hozzák el a romantikus nyugalmat. A bolygóállások hatására felerősödhetnek az érzelmek, egyesek türelmetlenebbé, érzékenyebbé vagy éppen szókimondóbbá válhatnak. Miközben néhány csillagjegy előtt új szerelmi lehetőségek nyílhatnak, másoknak most az lehet a legfontosabb feladatuk, hogy ne engedjék elmérgesedni a konfliktusokat. Nézd meg, mire számíthatsz a heti szerelmi horoszkópod szerint.

Heti szerelmi horoszkóp szeptember 28−október 4.

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp minden csillagjegynek

A Mars Oroszlánba lépése alaposan felkavarhatja a szerelmi életet, miközben több feszült fényszög is próbára teheti a kapcsolatokat. Van, akire romantikusabb napok várnak, másnak viszont érdemes óvatosan bánnia a szavaival.

KOS

Hétfőn hajnalban az Oroszlánba lépő Mars az egyre rövidülő nappalok ellenére fényt hoz a szerelmi életedbe. Kiderül, hogy nem csak tavasszal nyílnak a virágok és a szívek. Ez jól jön akkor is, ha van párod, és akkor is, ha még nincs.

BIKA

Normális, ha azt képviseled, amit jónak tartasz. Jogod van kiállni az igazadért. Ám a héten szinte minden napra jut olyan bolygóállás, ami a merevségből fakadó veszekedés veszélyére világít rá. Fix, azaz szilárd jegyekben járó bolygók szerint nem lesz könnyű engedned.

IKREK

Szeptember utolsó és október első napjaiban is lesznek feszültségek az égi folyamatok szerint. Szerdán bolygód, a Merkúr átlép a Skorpióba, ami élesebb megfogalmazásra hajlamosít. Naná, hogy ez nem tesz népszerűvé. Szerencsére a hétfői Nap – Uránusz és a csütörtöki Nap – Hold harmonikus fényszög tompítja a mondókád élét.

RÁK

Szombaton és vasárnap is lesznek olyan bolygószembenállások, amelyek puskaporos hangulatot szimbolizálnak. Sajnos ezek már hétfőtől ott lesznek a levegőben, és bármikor vitát generálhatnak. Vigyáznod kell azokra, akiket szeretsz. Ha van párod, akkor ő most magának akar. Esze ágában sincs osztozni rajtad. Nem tolerálja a népszerűségedet.

OROSZLÁN

Hétfőn hajnalban a Mars belép az Oroszlánba, ami jó hír lenne, ha nem kerülne szembe a Plútóval szombaton. Sajnos ez már hétfőtől borzalmas feszültséget jelent. Párkapcsolatban különösen elnézőnek és megértőnek kell lenned, ha nem akarsz állóháborút.