Heti szerelmi horoszkóp szeptember 28−október 4. − A Vízöntő kínos helyzetbe, az Oroszlán állóháborúba kerülhet

Szeptember utolsó napjai és október első napjai nem mindenki számára hozzák el a romantikus nyugalmat. A bolygóállások hatására felerősödhetnek az érzelmek, egyesek türelmetlenebbé, érzékenyebbé vagy éppen szókimondóbbá válhatnak. Miközben néhány csillagjegy előtt új szerelmi lehetőségek nyílhatnak, másoknak most az lehet a legfontosabb feladatuk, hogy ne engedjék elmérgesedni a konfliktusokat. Nézd meg, mire számíthatsz a heti szerelmi horoszkópod szerint.
Heti szerelmi horoszkóp minden csillagjegynek
A Mars Oroszlánba lépése alaposan felkavarhatja a szerelmi életet, miközben több feszült fényszög is próbára teheti a kapcsolatokat. Van, akire romantikusabb napok várnak, másnak viszont érdemes óvatosan bánnia a szavaival.
KOS
Hétfőn hajnalban az Oroszlánba lépő Mars az egyre rövidülő nappalok ellenére fényt hoz a szerelmi életedbe. Kiderül, hogy nem csak tavasszal nyílnak a virágok és a szívek. Ez jól jön akkor is, ha van párod, és akkor is, ha még nincs.
BIKA
Normális, ha azt képviseled, amit jónak tartasz. Jogod van kiállni az igazadért. Ám a héten szinte minden napra jut olyan bolygóállás, ami a merevségből fakadó veszekedés veszélyére világít rá. Fix, azaz szilárd jegyekben járó bolygók szerint nem lesz könnyű engedned.
IKREK
Szeptember utolsó és október első napjaiban is lesznek feszültségek az égi folyamatok szerint. Szerdán bolygód, a Merkúr átlép a Skorpióba, ami élesebb megfogalmazásra hajlamosít. Naná, hogy ez nem tesz népszerűvé. Szerencsére a hétfői Nap – Uránusz és a csütörtöki Nap – Hold harmonikus fényszög tompítja a mondókád élét.
RÁK
Szombaton és vasárnap is lesznek olyan bolygószembenállások, amelyek puskaporos hangulatot szimbolizálnak. Sajnos ezek már hétfőtől ott lesznek a levegőben, és bármikor vitát generálhatnak. Vigyáznod kell azokra, akiket szeretsz. Ha van párod, akkor ő most magának akar. Esze ágában sincs osztozni rajtad. Nem tolerálja a népszerűségedet.
OROSZLÁN
Hétfőn hajnalban a Mars belép az Oroszlánba, ami jó hír lenne, ha nem kerülne szembe a Plútóval szombaton. Sajnos ez már hétfőtől borzalmas feszültséget jelent. Párkapcsolatban különösen elnézőnek és megértőnek kell lenned, ha nem akarsz állóháborút.
SZŰZ
Bolygód, a Merkúr szerdán kilép a diplomatikus, tapintatos Mérlegből. Mindegy, hogy párkapcsolatban élsz, vagy éppen keresed a párodat, egész héten úgy kell fogalmaznod, és közlekedned, mintha hímes tojásokon lépkednél. A konfliktus elkerülhető, ha csendben maradsz. Ne most állj ki az igazad mellett! Jobban jársz így.
MÉRLEG
Hajlamos leszel önsajnálatra, és szörnyen borúsan látod a jövőt. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha nincs. Egy vasárnapi Mérleg Nap – Kos Szaturnusz szembenállás a pesszimizmusod mutatója. A párod tudja, hogyan nyugtasson meg. De aki nem ismer, az nem tudja mire vélni. Amint ezt felismered, esélyed nyílik arra, hogy változtass rajta…
SKORPIÓ
2 uralkodó bolygód, a Mars és a Plútó szombaton szembekerül egymással, ami borzalmas önmarcangolásra való hajlamot jelent. Ez hét elejétől egyre erősödik. A párodnak oda kell figyelnie rád, hogy ne engedjen túl mélyre süllyedni. Remélhetőleg ő tudja, mi a depressziód leghatékonyabb ellenszere. Szerencsére pár nap és túlleszel az egészen! Addig is: foglald el magad!
NYILAS
A szokásosnál is rosszabbul viseled ezen a héten, ha valaki feltart. A Mars felpörget, és nem lesz türelmed végig hallgatni a hosszan sztorizó embereket. A párod is könnyen megbántódik ezen. Pláne egy új ember (ha pont párkeresésben vagy). Próbáld meg nem megbánatni!
BAK
Csak akkor és abból tudsz adni, amid van. Ha te kimerülsz és/vagy lemerülsz, akkor nem tudsz se toleráns, se megértő, se kedves lenni azzal, akit szeretsz. Ez érvényes akkor is, ha van párod, és akkor is, ha még nincs. Egy feszült Nap – Szaturnusz szembenállás csak vasárnap lesz meg, de már hétfőtől cincálja az idegeidet. Szóval relaxálj és töltődj, minden módon!
VÍZÖNTŐ
Kínos szituációt jeleznek a bolygók: szombaton a Vízöntőben járó Plútó szembe kerül a hétfőtől Oroszlánba lépő Marssal. Ez olyan konfliktust jelez, amiben te vagy az erősebb. Vagyis garantáltan te jössz ki győztesen. Miközben a másik megalázó vereséget szenved el. Attól válik kínossá ez, hogy neked nem szabad örülnöd. És nem is látszódhat rajtad az, hogy te előre szóltál.
HALAK
Mindenki azt várja el tőled, hogy mosolyogj, és megértően hallgasd végig őket. De ez nem megy, ha lebetegszel. A szombati Mars – Plútó szembenállás az egészséged megőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmedet. Ez egész héten aktuális. A párod, vagy az, akivel ismerkedni kezdesz meg fogja érteni, ha szólsz, hogy több pihenésre van szükséged.
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