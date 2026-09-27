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Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 28−október 4. − Az Ikrek mélypontra kerülhet, a Szűz ne most konfrontálódjon

csillagjegy asztrológia pénzhoroszkóp
Angyal Léna
2026.09.27.
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Új lendületet hoz a hét a munkában, de nem mindenkinek lesz könnyű megőriznie a nyugalmát. A Mars jegyváltása több csillagjegyet határozottabbá, elszántabbá tehet, miközben néhányan éppen a túlzott makacsság vagy a hirtelen indulatok miatt kerülhetnek kellemetlen helyzetbe. A heti karrier- és pénzhoroszkóp útmutatást adhat most is.

Szeptember utolsó napjai és október első hete mozgalmasan alakulhatnak karrier és pénzügyek terén. A hét elején a Mars Oroszlánba lépése hoz erőteljesebb energiákat, amelyek lendületet adhatnak a célok megvalósításához, ugyanakkor konfliktusokat is előidézhetnek. Lesz, akinek most érdemes fontos tárgyalásokat, állásinterjút vagy megbeszélést időzítenie, míg másnak éppen a visszafogottság és a rugalmasság lehet a legjobb stratégia. Nézd meg, mit tartogat számodra a következő heti karrier- és pénzhoroszkópod.  

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 28−október 4.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 28−október 4.
Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp minden csillagjegynek

Az új hét több csillagjegy számára hozhat fontos fordulatot a munkahelyen és a pénzügyekben. Van, akinek most érdemes bátran lépnie, másnak viszont jobb, ha kerüli a konfliktusokat és kétszer is meggondolja, mit mond. Hogy te melyek közé tartozol, azt a heti karrier- és pénzhoroszkópodban olvashatod el. 

Kos

Azzal indul a heted, hogy hétfőn hajnalban bolygód, a Mars belép az Oroszlánba. Mivel a Kos és az Oroszlán is tüzes jegy, jó hatással lesz rád ez a jegyváltás. Azonban merevségre és hiúságra hajlamosít, amiből a hét második felében, október első napjaiban nézeteltérés adódhat a munkahelyen.

Bika

A szerda, a csütörtök és a vasárnap kivételével minden napra jut olyan diszharmonikus fényszög, ami abból ered, hogy „nem engedsz a 48-ból”. A meggyőződésed megrendíthetetlen, amit a másik fél nem tolerál. Legyen szó a kollégádról, vagy a főnöködről. Sajnos a pénteki és a szombati fényszögek előre és hátra is hatnak. Szóval egész héten rugalmasnak kellene lenned a béke érdekében.

Ikrek

A hétfő alkalmas megbeszélésre, tárgyalásra, tanulásra, vizsgára, utazásra, állásinterjúra. Lehetőleg időzítsd erre a napra azt, ami fontos! Ha nem megy, akkor legalább kezdd el az egyeztetést! Szerdán bolygód, a Merkúr jegyet vált. Onnantól hajlamos leszel az önmarcangolásra, amelynek a mélypontja a péntek lesz. Szerencsétlennek és bénának érezheted magadat. Mielőtt elfajulna, hagyd abba!

Rák

Egy szombati Mars-Plútó szembenállás kihat az egész heti hangulatodra, és pénz miatti aggodalmat generál. Muszáj okosan gazdálkodnod. Jó módszer, ha minden kiadást leírsz. Ezáltal láthatod, hogy hol megy ki felesleges dolgokra a pénzed. Szerencsére van olyan ember, akitől kapsz egy jó tippet.

Oroszlán

Hétfőn hajnali 04:49-kor a Mars belép az Oroszlánba. Innentől nem ismersz akadályt, csak kihívást. Vigyázz, mert ez a fajta eltökéltség és/vagy agresszivitás nem tesz népszerűvé. Diszharmonikus fényszögek konfliktus veszélyét jelzik pénteken.

Szűz

Szerda és csütörtök kivételével minden napon lesznek nézeteltérést szimbolizáló fényszögek. Mivel téged ezek nem érintenek közvetlenül, bölcsen teszed, ha kívülálló maradsz. Ha van véleményed, tartsd meg magadnak! Ezzel kivéded az összes konfliktust. Inkább azzal foglalkozz, hogy hol képezd magad!

Mérleg

Amennyire kedvező fényszöget kap a Mérlegben járó Nap hétfőn, olyan kedvezőtlen fényszöget fog alkotni vasárnap a Szaturnusszal. Míg a hét elején topon leszel, addig hétvégére mélyrepülésben leszel. Ezt kivédheted, ha tudatosan kerülöd a provokatív embereket és helyzeteket. Vagy megteheted, hogy elengeded a füled mellett a megjegyzéseket.

Skorpió

A Merkúr szerdán lép be a Skorpióba. Eszerint megjön a hangod. De észnél kell lenned: nem szabad csipkelődnöd, mert nagy az esély arra, hogy a másik fél nem érti, nem értékeli a humorodat. Te jól mulatsz a másik zavarán és/vagy felháborodásán. Ám ezzel magad alatt vágod a fát.

Nyilas

Hétfőn az Oroszlánba lépő Mars holtponton való átbillenést hoz neked. Végre vége az egyhelyben toporgásnak. Csak arra ügyelj, hogy ne ess át a ló túloldalára! Nem kell kapkodnod, nem maradsz le semmiről.

Bak

Bolygód, a Szaturnusz csak vasárnap fog szemben állni a Nappal. Ez a szembenállás az egész hetedre rossz hatással lesz. Szeretnéd tisztelni a főnöködet, a kollégáidat, az ügyfeleidet, de nehezedre esik. Biztosan látod, hogy mennyire lusták, megbízhatatlanok, kényesek, de ez nem újdonság. Miért háborodnál fel most, és miért vágnád el magadat a kritikus véleményed kimondásával?

Vízöntő

Szombaton a Vízöntőben járó Plútó szembe kerül a hétfőtől Oroszlánba lépő Marssal. Ez a te szempontodból olyan, mintha sorban állnának az emberek nálad a pofonért. Most te vagy az erősebb, a kegyetlenebb. Ezzel nem szabad visszaélned még élesebb helyzetekben sem. Maradj elnéző, és ne osszad ki őket!

Halak

Nem érzed magad a topon, és most jól gondolod, hogy kerülnöd kellene a vitákat. Márpedig lesz néhány kolléga, aki minta direkt provokálni akarna. Pénzügyekben hét elején nem árt az óvatosság, de csütörtöktől jó hír jöhet.

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