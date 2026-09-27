Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 28−október 4. − Az Ikrek mélypontra kerülhet, a Szűz ne most konfrontálódjon

Szeptember utolsó napjai és október első hete mozgalmasan alakulhatnak karrier és pénzügyek terén. A hét elején a Mars Oroszlánba lépése hoz erőteljesebb energiákat, amelyek lendületet adhatnak a célok megvalósításához, ugyanakkor konfliktusokat is előidézhetnek. Lesz, akinek most érdemes fontos tárgyalásokat, állásinterjút vagy megbeszélést időzítenie, míg másnak éppen a visszafogottság és a rugalmasság lehet a legjobb stratégia. Nézd meg, mit tartogat számodra a következő heti karrier- és pénzhoroszkópod.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: szeptember 28−október 4.

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp minden csillagjegynek

Az új hét több csillagjegy számára hozhat fontos fordulatot a munkahelyen és a pénzügyekben. Van, akinek most érdemes bátran lépnie, másnak viszont jobb, ha kerüli a konfliktusokat és kétszer is meggondolja, mit mond. Hogy te melyek közé tartozol, azt a heti karrier- és pénzhoroszkópodban olvashatod el.

Kos

Azzal indul a heted, hogy hétfőn hajnalban bolygód, a Mars belép az Oroszlánba. Mivel a Kos és az Oroszlán is tüzes jegy, jó hatással lesz rád ez a jegyváltás. Azonban merevségre és hiúságra hajlamosít, amiből a hét második felében, október első napjaiban nézeteltérés adódhat a munkahelyen.

Bika

A szerda, a csütörtök és a vasárnap kivételével minden napra jut olyan diszharmonikus fényszög, ami abból ered, hogy „nem engedsz a 48-ból”. A meggyőződésed megrendíthetetlen, amit a másik fél nem tolerál. Legyen szó a kollégádról, vagy a főnöködről. Sajnos a pénteki és a szombati fényszögek előre és hátra is hatnak. Szóval egész héten rugalmasnak kellene lenned a béke érdekében.

Ikrek

A hétfő alkalmas megbeszélésre, tárgyalásra, tanulásra, vizsgára, utazásra, állásinterjúra. Lehetőleg időzítsd erre a napra azt, ami fontos! Ha nem megy, akkor legalább kezdd el az egyeztetést! Szerdán bolygód, a Merkúr jegyet vált. Onnantól hajlamos leszel az önmarcangolásra, amelynek a mélypontja a péntek lesz. Szerencsétlennek és bénának érezheted magadat. Mielőtt elfajulna, hagyd abba!

Rák

Egy szombati Mars-Plútó szembenállás kihat az egész heti hangulatodra, és pénz miatti aggodalmat generál. Muszáj okosan gazdálkodnod. Jó módszer, ha minden kiadást leírsz. Ezáltal láthatod, hogy hol megy ki felesleges dolgokra a pénzed. Szerencsére van olyan ember, akitől kapsz egy jó tippet.