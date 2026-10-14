Válassz egy virágot: a személyiségteszt felfedi, mitől félsz leginkább a szerelemben

A párkapcsolatokban és a szerelemben senki sem működik egyformán. Akadnak olyanok, akik képesek rögtön közel engedni a másikat magukhoz, megnyílni, másoknak azonban ez jóval több időbe kerül, vagy éppen folyamatos megerősítésre van szükségük ahhoz, hogy igazán bízni tudjanak. Ebből a személyiségtesztből kiderül, milyen is vagy egy kapcsolatban és hogyan szeretsz. Ehhez pedig csupán választanod kell egy virágot a három közül.

Személyiségteszt: válassz egy virágot és kiderül, hogyan kötődsz

Forrás: 123rf.com

Személyiségteszt: melyik virágot választod a három közül?

Elsőre talán meglepőnek tűnhet, de egy olyan egyszerű döntés, mint a kedvenc virágod kiválasztása, érdekes dolgokat árulhat el arról, hogyan szeretsz és milyen a kötődési típusod..

Nézd meg a három virágot, és válaszd ki azt, amelyik első pillantásra a leginkább vonz!

Rózsa

Napraforgó

Tulipán

Ne az legyen a döntő, hogy melyik a legszebb a fotón, azt próbáld kiválasztani, ami szerinted hozzád a legközelebb áll. Mindezt még azelőtt tedd meg, hogy elolvasnád az egyes virágokhoz tartozó leírást.

A személyiségteszt megoldása: ezt árulja el rólad a választott virág

A három virág háromfajta érzelmi hozzáállást, kötődéstípust szimbolizál. A választásod alapján kiderülhet, milyen kötődési típus áll hozzád a legközelebb, és hogyan viselkedsz, amikor igazán fontos lesz számodra valaki.

1. Rózsa – Szenvedélyesen szeretsz, de félsz az elutasítástól

Ha úgy érzed, téged a rózs szimbolizál a legjobban, akkor számodra a szerelem mély és intenzív, nem csupán felszínes kötődés. Azt szereted, ha egy kapcsolatban teljesen elköteleződtök egymás mellett, egy csapatot alkottok. Ezért aztán időt és energiát nem spórolva teszel is azért, hogy ez így legyen.

Az érzelmi biztonság nagyon fontos a számodra, ha azt érzed, egyenlőtlen az érzelmi befektetés, könnyen elbizonytalanodsz, ezért különösen fontos, hogy a párod megerősítsen az érzéseiben, méghozzá rendszeresen.

A legnagyobb félelmed az lehet, hogy elveszíted azt, akihez ennyire erősen kötődsz. Az elutasítás vagy az eltávolodás gondolata is nyugtalanná tehet, éppen azért, mert rendkívül intenzíven éled meg a szerelmet.

A kötődési típusod leginkább a szorongó kötődés jellemzőire emlékeztet: erősen vágysz a közelségre, miközben időnként attól tartasz, hogy a másik fél nem érez ugyanígy.

2. Napraforgó – Biztonságban érzed magad a szerelemben

Amennyiben a napraforgóra esett a választásod, akkor te az egyensúlyra törekszel egy kapcsolatban.