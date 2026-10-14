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Válassz egy virágot: a személyiségteszt felfedi, mitől félsz leginkább a szerelemben

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Nagy Anna
2026.10.14.
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Az, hogy hogyan viselkedsz egy párkapcsolatban, és mennyire engedsz közel másokat, rögtön kiderül ebből a tesztből. Ebben a személyiségtesztben csak egy virágot kell választanod a háromból, és kiderül, hogyan kötődsz.

A párkapcsolatokban és a szerelemben senki sem működik egyformán. Akadnak olyanok, akik képesek rögtön közel engedni a másikat magukhoz, megnyílni, másoknak azonban ez jóval több időbe kerül, vagy éppen folyamatos megerősítésre van szükségük ahhoz, hogy igazán bízni tudjanak. Ebből a személyiségtesztből kiderül, milyen is vagy egy kapcsolatban és hogyan szeretsz. Ehhez pedig csupán választanod kell egy virágot a három közül.

Személyiségteszt: válassz egy virágot és kiderül, hogyan kötődsz
Személyiségteszt: válassz egy virágot és kiderül, hogyan kötődsz
Forrás: 123rf.com

Személyiségteszt: melyik virágot választod a három közül?

Elsőre talán meglepőnek tűnhet, de egy olyan egyszerű döntés, mint a kedvenc virágod kiválasztása, érdekes dolgokat árulhat el arról, hogyan szeretsz és milyen a kötődési típusod.. 

Nézd meg a három virágot, és válaszd ki azt, amelyik első pillantásra a leginkább vonz!

  • Rózsa
  • Napraforgó
  • Tulipán

Ne az legyen a döntő, hogy melyik a legszebb a fotón, azt próbáld kiválasztani, ami szerinted hozzád a legközelebb áll. Mindezt még azelőtt tedd meg, hogy elolvasnád az egyes virágokhoz tartozó leírást.

A személyiségteszt megoldása: ezt árulja el rólad a választott virág

A három virág háromfajta érzelmi hozzáállást, kötődéstípust szimbolizál. A választásod alapján kiderülhet, milyen kötődési típus áll hozzád a legközelebb, és hogyan viselkedsz, amikor igazán fontos lesz számodra valaki.

1. Rózsa – Szenvedélyesen szeretsz, de félsz az elutasítástól

Ha úgy érzed, téged a rózs szimbolizál a legjobban, akkor számodra a szerelem mély és intenzív, nem csupán felszínes kötődés. Azt szereted, ha egy kapcsolatban teljesen elköteleződtök egymás mellett, egy csapatot alkottok. Ezért aztán időt és energiát nem spórolva teszel is azért, hogy ez így legyen.

Az érzelmi biztonság nagyon fontos a számodra, ha azt érzed, egyenlőtlen az érzelmi befektetés, könnyen elbizonytalanodsz, ezért különösen fontos, hogy a párod megerősítsen az érzéseiben, méghozzá rendszeresen.

A legnagyobb félelmed az lehet, hogy elveszíted azt, akihez ennyire erősen kötődsz. Az elutasítás vagy az eltávolodás gondolata is nyugtalanná tehet, éppen azért, mert rendkívül intenzíven éled meg a szerelmet.

A kötődési típusod leginkább a szorongó kötődés jellemzőire emlékeztet: erősen vágysz a közelségre, miközben időnként attól tartasz, hogy a másik fél nem érez ugyanígy.

2. Napraforgó – Biztonságban érzed magad a szerelemben

Amennyiben a napraforgóra esett a választásod, akkor te az egyensúlyra törekszel egy kapcsolatban. 

Ha a napraforgó ragadta meg a figyelmedet, valószínűleg kiegyensúlyozottan állsz a párkapcsolatokhoz. Önzetlen, határozott személyiség vagy, aki képes mély érzelmi kapcsolatot kialakítani anélkül, hogy közben elveszítené a függetlenségét és identitását.

Számodra a szerelem nem azt jelenti, hogy sülve-főve együtt kell lenni. Képes vagy egyszerre közel lenni a partneredhez és elegendő autonómiát adni neki. Nem kelt bizonytalanságot benned, ha időnként másokkal tervez elfoglaltásgot, vagy egy kis énidőre vágyik.

Természetesen bízol másokban, és ha valaki rosszabb időszakon megy keresztül, problémáival nem hagyod magára. Nem gondolod egyből, hogy egy kis eltávolodás mögött érzelmi probléma húzódik.

A választásod a biztonságos kötődési típusra utalhat. Kapcsolataidat a kölcsönös bizalom, a stabilitás és az érzelmi nyitottság jellemezheti.

3. Tulipán – Nehezen nyílsz meg, de ha szeretsz, teljes szívedből teszed

Ha a tulipánt választottad, a szerelemben inkább elővigyázatos vagy. nem nyílsz meg rögtön, fokozatosan építed a kapcsolatot és ezzel együtt a bizalmat is. 

Mielőtt igazán kitárulkoznál valakinek, meg akarsz bizonyosodni arról, hogy érzelmileg biztonságban vagy. Emiatt előfordulhat, hogy a kapcsolat elején tartózkodóbbnak tűnsz, mint amilyen valójában vagy.

A megfontoltságod nem azt jelenti, hogy ne lennél képes mély érzelmekre. Ha valakinek sikerül a bizalmadba férkőznie, akkor nincs nálad hűségesebb, megingathatatlabb partner.

Addig azonban vigyázol az érzéseide, amíg nem lehetsz biztos abban, hogy a másik mellett önmagad lehetsz. 

A választásod egy óvatosabb, lassabban megnyíló kötődési mintázatra utalhat.

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