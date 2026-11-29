Az első randi során néhány perc alatt próbáljuk eldönteni, szimpatikus-e a másik, működik-e közöttünk a kémia, és vajon szeretnénk-e újra találkozni vele. Ilyenkor a magabiztosság, a humor és a megnyerő fellépés sokat nyomhat a latban, ám egy friss pszichológiai vizsgálat szerint ezek a tulajdonságok egészen váratlan személyiségjegyekkel is összefügghetnek.
- Egy különös rapidrandis kísérlet során olyan összefüggésre bukkantak, amely még a kutatókat is meglepte.
- Bizonyos személyiségjegyek egészen másképp mutatkozhatnak meg egy rövid találkozás során, mint gondolnánk.
- A vizsgálat egy másik eredménye a külső megjelenés szerepéről is árulkodik.
Így viselkednek a pszichopaták az első randin
A kutatók arra jutottak, hogy a pszichopátiás és szadista vonásokkal magasabb pontszámot elérő résztvevők nagyobb eséllyel kaptak lehetőséget egy második találkozásra. Ez elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen a pszichopátiáról általában nem a vonzó személyiség és a kellemes társaság jut eszünkbe. Azz eredmények azonban arra utalnak, hogy bizonyos személyiségjegyek kifejezetten előnyösek lehetnek a kezdeti ismerkedés során. A vizsgálatban 129 férfi és nő vett részt, akik összesen 561 rövid találkozón ismerkedtek egymással, nyolc különböző rapidrandis esemény keretében. Egy-egy beszélgetés mindössze három percig tartott, vagyis a résztvevőknek meglehetősen kevés idejük volt arra, hogy megismerjék a másikat.
Az ismerkedés előtt mindenki pszichológiai kérdőíveket töltött ki, amelyekkel többek között a pszichopátiás és a szadista személyiségjegyeket mérték fel. A találkozók után pedig értékelték partnerüket: pontozták többek között a vonzerejét, intelligenciáját, humorát, kedvességét és társaságkedvelő természetét. Arra is választ kellett adniuk, hogy szívesen találkoznának-e vele ismét. Az eredmények alapján azok, akiknél erősebben jelentkeztek a pszichopátiás vonások, 24,6 százalékkal nagyobb eséllyel kaptak pozitív visszajelzést a második randira. A szadista személyiségjegyek esetében ez az érték 28,4 százalék volt az összehasonlított statisztikai esélyhányados alapján.
A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a magasabb pszichopátiás vagy szadista pontszámot elérő résztvevőket a többiek gyakran vonzóbbnak, viccesebbnek és társaságkedvelőbbnek értékelték. Nem feltétlenül tartották őket kevésbé kedvesnek vagy kellemetlenebb társaságnak sem. Ez azért különösen érdekes, mert a pszichopátiás személyiségjegyekhez gyakran társulhat érzelmi távolságtartás, empátiahiány vagy manipulatív viselkedés. Ezek a tulajdonságok azonban nem feltétlenül mutatkoznak meg egy rövid, kellemes beszélgetés során. A magabiztos fellépés, a szórakoztató kommunikáció és a társasági könnyedség könnyen elterelheti a figyelmet arról, milyen személyiség rejlik valójában a megnyerő külső mögött.
A háromperces beszélgetések egyik legfontosabb tanulsága, hogy ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen valóban kiismerni valakit. Egy kellemes randi, néhány vicces történet és a kölcsönös szimpátia még nem feltétlenül árulja el, hogyan viselkedik a másik egy konfliktushelyzetben, mennyire empatikus, vagy hogyan bánik a környezetével.
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