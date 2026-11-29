Az első randi során néhány perc alatt próbáljuk eldönteni, szimpatikus-e a másik, működik-e közöttünk a kémia, és vajon szeretnénk-e újra találkozni vele. Ilyenkor a magabiztosság, a humor és a megnyerő fellépés sokat nyomhat a latban, ám egy friss pszichológiai vizsgálat szerint ezek a tulajdonságok egészen váratlan személyiségjegyekkel is összefügghetnek.

A pszichopatáknak nagyobb az esélyük a második randira a kutatás szerint.

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Egy különös rapidrandis kísérlet során olyan összefüggésre bukkantak, amely még a kutatókat is meglepte.

Bizonyos személyiségjegyek egészen másképp mutatkozhatnak meg egy rövid találkozás során, mint gondolnánk.

A vizsgálat egy másik eredménye a külső megjelenés szerepéről is árulkodik.

Így viselkednek a pszichopaták az első randin

A kutatók arra jutottak, hogy a pszichopátiás és szadista vonásokkal magasabb pontszámot elérő résztvevők nagyobb eséllyel kaptak lehetőséget egy második találkozásra. Ez elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen a pszichopátiáról általában nem a vonzó személyiség és a kellemes társaság jut eszünkbe. Azz eredmények azonban arra utalnak, hogy bizonyos személyiségjegyek kifejezetten előnyösek lehetnek a kezdeti ismerkedés során. A vizsgálatban 129 férfi és nő vett részt, akik összesen 561 rövid találkozón ismerkedtek egymással, nyolc különböző rapidrandis esemény keretében. Egy-egy beszélgetés mindössze három percig tartott, vagyis a résztvevőknek meglehetősen kevés idejük volt arra, hogy megismerjék a másikat.

Az ismerkedés előtt mindenki pszichológiai kérdőíveket töltött ki, amelyekkel többek között a pszichopátiás és a szadista személyiségjegyeket mérték fel. A találkozók után pedig értékelték partnerüket: pontozták többek között a vonzerejét, intelligenciáját, humorát, kedvességét és társaságkedvelő természetét. Arra is választ kellett adniuk, hogy szívesen találkoznának-e vele ismét. Az eredmények alapján azok, akiknél erősebben jelentkeztek a pszichopátiás vonások, 24,6 százalékkal nagyobb eséllyel kaptak pozitív visszajelzést a második randira. A szadista személyiségjegyek esetében ez az érték 28,4 százalék volt az összehasonlított statisztikai esélyhányados alapján.