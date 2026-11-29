Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz Beckham először rendezett közösen hálaadási vacsorát. A pár több fotót is megosztott az ünnepről, amelyen két pulyka és egy szív alakú torta is az asztalra került. A Beckham fiú szülei, David és Victoria azonban nem szerepeltek a felvételeken.

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz Beckham először rendezett közösen hálaadási vacsorát.

Forrás: Spaziani

Brooklyn Beckhamék megtartották első hálaadásukat

Brooklyn Beckham és Nicola pénteken osztott meg képeket az Instagramon az első közösen megrendezett hálaadásukról. Az ünnepi vacsorát a házaspár otthonában tartották, és a képeket látva meg is adták a módját.

„Te vagy az egész világom” – Brooklyn megható üzenetet írt feleségének

Brooklyn a hálaadás alkalmából feleségének is szerelmes üzenetet küldött: „Boldog hálaadást! A feleségemmel először rendeztünk közösen hálaadást, és ennél szórakoztatóbb nem is lehetett volna (...) Nagyon-nagyon szeretlek, és annyira hálás vagyok neked és mindenért, amit teszel. Te vagy az egész világom. Remélem, mindenkinek csodás hálaadása volt” – fogalmazott.

Nicola képeit is érdemes végignézned, bár a közös fotójuk ugyanaz, a lapozós posztba különböző felvételeket válogattak.

„Megtartottuk az első hálaadásunkat. Annyira hálás vagyok érted, kicsim. Milyen különleges este volt” – írta Nicola.

Talán soha nem békül ki Brooklyn a szüleivel

Nicola és Brooklyn 2022-ben házasodott össze: onnan datálható körülbelül a konfliktus is Beckham családdal. Brooklyn és Nicola 2025. augusztus 2-án megújította fogadalmát, és azóta azt tekintik a hűzasságkötésüknek. Az ünnepség szűk körben zajlott, a részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a párhoz közel álló forrás úgy nyilatkozott: „A szertartás célja az évek során közösen felépített élet ünneplése, és egy olyan emlék megteremtése, amely örökre velük marad.” Az eseményre a Beckham család már nem is volt hivatalos.

A legidősebb Beckham fiú több Instagram-bejegyzésben is bírálta szüleit. „A családom számára a nyilvános promóció és a reklámszerződések mindennél fontosabbak. A Brand Beckham az első” – írta korábban, Victoria épp a napokban ruházta át fiára a márkanevet.