A YourTango olyan emberek tapasztalatait gyűjtötte össze, akik válás vagy özvegység után lettek ismét egyedülállók. Többen közülük azt vették észre, hogy a házasság nemcsak két ember magánügye: az egész társas életünket képes átalakítani.

Hirtelen te leszel az „egyedülálló barát”.

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Hirtelen te leszel az „egyedülálló barát”

Van valami furcsa abban, amikor az ember hosszú házasság után ismét egyedülálló lesz. A barátai ugyanazok maradnak, mégis mintha egy kicsit megváltozna a helye közöttük. A páros programok továbbra is mennek, csak most már kérdés, hogy egyedül is csatlakozol-e. Egy vacsora, hétvégi kirándulás vagy közös nyaralás egészen más élmény lehet akkor, ha körülötted mindenki párban érkezik.

Nem feltétlenül arról van szó, hogy a házas barátok szándékosan kihagynák az egyedülállót. Egyszerűen könnyű úgy megszervezni az életet, hogy azokkal számolunk, akikkel együtt élnek. Csakhogy ezt az ember sokszor csak akkor veszi észre, amikor már ő maga marad ki a páros felállásból.

Olyan dolgok is feltűnnek, amiket korábban természetesnek vettünk

Amikor valaki elveszíti a társát, nemcsak az érzelmi hiányt kell megtapasztalnia. A hétköznapok apróságai is hirtelen láthatóvá válnak.

Ki intézi a szerelőt? Ki veszi észre, hogy elfogyott valami? Kihez fordulunk, amikor dönteni kell egy nagyobb kérdésben? Ki ül mellettünk este a kanapén?

A házasságban ezek a dolgok annyira beépülnek a mindennapokba, hogy szinte észre sem vesszük őket. Egyedül viszont kiderülhet, mennyi láthatatlan feladatot és társas biztonságot adott a másik jelenléte.

A magány nem ugyanaz, mint az egyedüllét

És talán ez az egyik legfontosabb felismerés.

Lehet valaki egyedülálló, és közben egyáltalán nem érzi magát magányosnak. Lehetnek barátai, családja, saját programjai, tervei és egy olyan élete, amelyben jól érzi magát.

De az is előfordulhat, hogy valaki házasságban élve is magányos.

A válás vagy a társ elvesztése ezért sokak számára nem egyszerűen azt mutatja meg, milyen egyedül élni. Hanem azt is, hogy milyen volt valójában az a kapcsolat, amelyből kiléptek vagy amelyet elveszítettek.