Sokszor hajlamosak vagyunk legyinteni, ha kiszárad a kezünk, elszíneződik a körmünk, vagy reggelente merevnek érezzük az ujjainkat. Pedig a kézfejünk állapota jóval többet mondhat el rólunk, mint gondolnánk: bizonyos változások akár olyan betegségek korai figyelmeztető jelei is lehetnek, amelyekre egyébként nem is gyanakodnánk.
- Egy aprónak tűnő körömelváltozás is többet jelenthet, mint gondolnád.
- A tenyér színének és a bőr állapotának változása mögött meglepő okok húzódhatnak meg.
- Nem mindegy, ha a kezed hirtelen másképp reagál a hidegre vagy a melegre.
Tünetek a kézen, amik komoly bajra utalhatnak
A körmöd is figyelmeztethet a bajra
Dr. Donald Grant háziorvos és klinikai szakértő szerint érdemes figyelni a szokatlan tünetekre, hiszen a körmök, a tenyér, az ízületek és még a kéz hőmérséklete is fontos információkat hordozhat az egészségünkről. A körmök állapota nem csupán esztétikai kérdés: bizonyos elváltozások a szervezetben zajló folyamatokról is árulkodhatnak. Ha apró gödröcskéket, mélyedéseket veszel észre a köröm felszínén, vagy azt tapasztalod, hogy a körmöd töredezetté, morzsalékossá válik, akár pikkelysömör is állhat a háttérben. A sárgás elszíneződés gyakran gombás fertőzésre utal, de bizonyos esetekben komolyabb egészségügyi problémák, például tüdőbetegségek is okozhatják. Fontos azonban, hogy a megváltozott szín és szerkezet önmagában még nem jelent egyértelmű diagnózist. Ha a tünetek tartósan fennállnak, vagy szokatlan változást tapasztalsz, érdemes háziorvoshoz fordulni.
A piros tenyér nem mindig ártalmatlan
A kézfej és a tenyér bőre akár rövid idő alatt is megváltozhat, ezért a hirtelen jelentkező elszíneződéseket sem érdemes figyelmen kívül hagyni. A tenyér kipirosodása, amelyet orvosi nevén palmaris erythemának neveznek, akár égő érzéssel is társulhat. Kialakulhat például várandósság alatt, de bizonyos esetekben májbetegséggel vagy limfómával is összefügghet. A száraz, viszkető kézbőr hátterében ekcéma vagy allergiás reakció is meghúzódhat. A megfelelő hidratálás segíthet enyhíteni a panaszokat, de a visszatérő vagy súlyos tüneteket érdemes kivizsgáltatni. A táplálkozásra is fontos figyelni: bizonyos tápanyaghiányok szintén szerepet játszhatnak a bőr állapotának romlásában.
Ha merevek az ujjaid, nem biztos, hogy csak elfáradtak
A reggeli ujjmerevség vagy a kéz ízületeinek fájdalma könnyen betudható a túlterhelésnek, pedig akár ízületi betegség is állhat a háttérben. Az oszteoartrózis, vagyis az ízületi porckopás gyakori probléma, amely fájdalommal, duzzanattal és a mozgástartomány beszűkülésével járhat. A betegség különösen gyakran érinti a hüvelykujj tövét és az ujjak középső ízületeit, de a kéz más részein is okozhat kellemetlenséget. A kezelés az állapottól függően fájdalomcsillapító vagy gyulladáscsökkentő készítményekből, illetve célzott gyógytornából és rendszeres, kíméletes mozgásból állhat.
A szokatlanul hideg kéz is üzenhet valamit
A hideg időben természetes, hogy lehűl a kezünk, ám ha azt tapasztalod, hogy a megszokottnál gyakrabban vagy tartósan hidegek az ujjaid, érdemes utánajárni az okoknak. A háttérben vérszegénység vagy keringési zavar is meghúzódhat, de a tartósan hideg végtagok bizonyos esetekben cukorbetegséggel vagy érrendszeri problémákkal is összefügghetnek. A hirtelen kialakuló, jelentős hőmérséklet-változás, különösen ha fájdalommal, zsibbadással vagy elszíneződéssel jár, mindenképpen orvosi figyelmet érdemel. Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, de a tartósan fennálló változásokat nem szabad kizárólag az időjárás számlájára írni.
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