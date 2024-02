Rózsaszín jövő - rokokó pompa

A szó szerint is csillogó show méltó megnyitója volt a divatszakemberek seregszemléjének. Harald Glööckler divattervező péntek este mutatta be új kollekcióját az Ermelerhausban. Az amúgy is pompás Ermelerhaus a megszokottnál is jobban ragyogott, rokókó szalonjai tökéletes helyszínűl szolgáltak a showhoz.

Forrás: Brigitte Dummer/Brigitte Dummer