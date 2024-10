A leopárdminta már a múlté, helyette ezzel dobd fel a gardróbod

Feltűnt nekünk, hogy a divat-és stílustanácsadók, influenszerek és modellek sorra váltják le leopárdmintás szettjeiket, és viselnek egy-egy különleges állatmintás darabot az outfit részeként. Nem a zebramintáról, zsiráfmintáról vagy kígyómintáról beszélünk, hiszen az új őrület a tehénminta körül forog.

Emilia Silberg is szereti a tehénminta motívumait

Forrás: Instagram/emiliasilberg

A tehénminta a gardróbod új kedvence

Úgy gondoljuk, hogy a tehénminta nemcsak egy múló trend, ugyanis a játékos, földes tónusokkal megalkotott állatmintát a tervezők a ruházattól a kiegészítőkig mindenen használják. A kifutókon sem volt hiány tehénmintás ruhákból, így a Burberry, a Chet Lo és a Fendi legutóbbi bemutatóin láthattunk pár darabot. Az Acne Studios már piacra is dobta tehénmintás ruháit, és szerencsére a high street márkák is igyekeztek minél hamarabb megalkotni saját tehénmintás darabjaikat. Ezek közül összeszedtünk néhány izgalmas darabot, de jobb, ha szemmel tartod a boltok kínálatát, hogy minél előbb lecsaphass a legvagányabb tehénmintás darabokra.

A trendet a cowboy kultúra felemelkedésének köszönhetjük. A cowboy kalapok utána vadnyugati csizmák, bőrruhák és most már a minták is helyet kaptak a trendek sorában. A tehénmintáról viszont azt gondoljuk, hogy azért született, hogy megmaradjon.

A tehénmintán túl, nagy szerep jut az igazi tehénbőrből készült ruháknak. Az angolul cowhide-nak nevezett, igazi bőrből készült ruháknak a keresése szinte berobbant az elmúlt hetekben a világhálón. Ez köszönhető a Samsøe Samsøe márka által piacra dobott tehénbőrből készült kabátnak, ami mára teljesen elfogyott, viszont Tiktokon számos videóban viszontláthatjuk.

A tehénminta felemelkedésével természetesen azon is elgondolkodunk, hogy hogyan tudjuk beépíteni a gardróbunkba anélkül, hogy úgy néznék ki, mint aki éppen rodeózni készül. Az egyensúlyban rejlik a titok. Méghozzá azért, mert attól, hogy a tehénminta a vadnyugatot idézi meg, még nem kell jelmezhatást keltenie. Lehet egy modern darabja is a gardróbodnak, amit akkor viselsz, amikor épp kedved lenne feldobni egy egyszerűbb fekete szetted. Mivel a tehénminta is a föld színeiben pompázik, érdemes neutrális színekkel párosítani. Viseld feketével vagy monokróm outfithez. Hagyd, hogy a tehénminta érvényesüljön.

Ha túl soknak érzed a ruhát, kabátot vagy nadrágot, kezd apróságokkal, mint egy táska, öv vagy cipő. Építsd be ezeket a gardróbodba. Ha magabiztosnak érzed magad bennük, és szívesen kipróbálnál valami merészebbet, akkor térj át a ruházatra.

