5 pizsama, amiben otthon is trendi lehetsz – Termékekkel, árakkal

Nincs annál jobb az őszi hideg napokon, mint bekuckózni otthon egy jó sorozattal, forró csokival vagy teával, kényelmes pizsamában. A szakadt póló és melegítő is kényelmes párosítás, de szerintünk, ha otthonra is izgalmas, színes és csinos darabokat választasz, akkor sokkal jobbon fogod érezni magad. Az idei őszi divattrendek mind az öltözködésünkről, kabátokról, kalapokról, cipőkről szóltak, pedig sokkal több időt töltünk otthon. Az otthoni viselet, a pizsama vagy hálóing, a márkák számára ugyanolyan fontos, így amikor a high street boltokban jársz, fogsz találni olyan trendi pizsamákat, amelyeket akár az utcára is felvehetnél. Összeszedtük a legjobbakat.

Válassz kényelmes és trendi pizsamát otthonra.

Forrás: Shutterstock

5 trendi és stílusos pizsama otthonra

A pizsamaviselés kultúrája már elég régre nyúlik vissza a divattörténelemben, de igazán akkor kezdtünk el több időt tölteni otthoni ruhatárunk megalkotásával, amikor a pandémia idején nem tudtunk kimozdulni, így igyekeztünk trendi pizsamákat és melegítőket vásárolni.

Pizsama történelem

A pizsama egy olyan viselet volt, amit csak a közeli családtagok láthattak, így az első információink a pizsamáról nagyjából 500 évvel ezelőttről származnak. A kínai, indiai és római kultúra hatással volt a társadalom magasabb rangú tagjainak viseletéhez, mert ők hosszabb, jobb minőségű, részletében különlegesebb darabokat viseltek. Az alacsonyabb rangúak maguknak készítették a pizsamát olyan anyagból, ami olcsó volt és könnyen beszerezhető.

A férfiak korábban kezdtek el pizsamát viselni, mint a nők. A férfi pizsama egy hálóing szerű ruhadarab volt, ami a magas rangúak számára csipkével, selyemből, pamutból vagy lenből készült. A társadalom alsóbb rétegeiből származók a megmaradt vagy olcsóbb anyagokat használtak fel.

A nők pizsamaviselési szokásai sokkal később kezdtek el kialakulni. A női pizsama hasonló volt a japán kimonóhoz. Egy hosszú ruhához köntöst viseltek, amit megkötővel tartottak egyben. A ma ismerhető pizsamák a 20. században kezdtek elterjedni, ahogy teret nyert a női szexualitás.

Pizsama divat

A pizsamaviselés divatja sosem kapott akkora figyelmet, mint a pandémia ideje alatt. Ekkora már egyébként számos anyagból, formában és fazonban készültek pizsamák, de a különleges dizájn is fókuszba került, sőt néhány divattervező a pizsamát egyenesen kifutóra vitte, mint utcai viseletet.

Attól függően, hogy mit tartasz kényelmesnek, viselhetsz hálóinget, rövid vagy hosszúnadrágot, inget vagy toppot, és mixelheted, ahogy kedved van. Alkosd meg a saját pizsamastílusod!