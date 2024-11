A csillogós és glitteres dolgok nem csak az ünnepek alatt teszik szebbé a napjainkat, az otthonunkat vagy épp a szépségápolási rutinunkat. Van, akinek a csillogás az élete, neki pedig könnyebb ajándékot választani, mint gondolnád!

A csillogás kedvelői imádni fogják ezeket az ajándékokat!

Forrás: Shutterstock

A csillogás kedvelőinek számos ajándék közül választhatsz

A csillogó, glitteres, flitteres dolgok igazából az év minden napján divatosak és stílusosak, akár lakberendezésről, akár divatról vagy szépségápolásról beszélünk. A csillogós dolgok között ebben a cikkben ruhák nem fognak szerepelni, mert ruhát ajándékba csak akkor adj, ha 100% biztos vagy abban, hogy ismered a ruha viselőjének igényeit. Most olyan ajándéktippeket adunk, amikkel nem lőhetsz mellé és garantáltan örömet okozol.

Csillogós szépségápolás

A csillogós sminkek, körömlakkok és testpermetek a sminkimádók kedvencei. Főleg az ünnepek alkalmával, ekkor már egyből viselhetik is az új szerzeményt. Egy glitteres szemhéjpúder minden sminkkészletet feldob majd. Választhatsz egyesével vagy palettában is. Mi a Catrice Dear Universe palettáját szívesen adnánk ajándékba, hiszen több csillogós szín mellett matt színek is vannak benne.

Nagyon jó ajándéknak gondoljuk a Pupa Nigh Heroes Sparkling Drops folyékony csillámját, ami arcon és testen is használható.

Szemhéjfesték paletta, ár: 3 600 Ft

Forrás: notino.hu

Folyékony csillám, ár: 6 590 Ft

Forrás: pupamilano.hu

Csillogós plüss

A csillogós strasszokkal kirakott plüssök kedves ajándékok és ki ne örülne egy olyan különleges szerzeménynek, mint a Swarovski plüssmackója. A Swarovski Creators Lab és a Build-A-Bear együttműködése a 2024-es ünnepi időszakban is visszatér egy limitált kiadású kollekcióval. A 12 maci a 12 hónapot szimbolizálja színeivel, így igazán személyre szabható ajándékot adsz, ami több, mint egy egyszerű plüss.

Build-A-Bear Birthstone Bear gyűjtői darab, ár: 33 900 Ft

Forrás: swarovski.com

Csillogós ékszer

Az ékszer kellően csillogós minden formájában ahhoz, hogy ne maradjon le a listáról. Egyszerű ajándék, viszont szerencsére már olyan nagy a választék, hogy ha jól ismered a megajándékozni kívánt személyt, akkor nagyon egyedi és személyre szabott ajándékot adhatsz. A Pandora letisztult, de csillogós és izgalmas színkombinációs karkötője egy remek választás. Ha ennél több csillogást szeretnél adni, akkor pedig ezt a Zara brosst is érdemes felírni a listára.