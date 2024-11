Ezért kell a nejlonharisnyát a fagyasztóba tenni, mielőtt először felvennénk

A nejlonharisnya sokunk ruhatárában nélkülözhetetlen darab. Sokoldalú, divatos és funkcionális, stílusos kiegészítője a legkülönbözőbb öltözeteknek. A hűvösebb hónapokban extra melegséget is biztosít. Elsőre bizarrul hangzik, hogy betegyük ezt a ruhadarabot a fagyasztóba, de van ennek egy nagyon konkrét oka annak: a harisnyanadrág sokkal strapabíróbb lesz.

A nejlonharisnya szálai erősebbek lesznek, ha használat előtt fagyasztóba tesszük a ruhadarabot

Forrás: Shutterstock

Új a nejlonharisnya? Tedd be a fagyasztóba!

A nejlonharisnya szakszerű felhúzása fejtörést okozhat: egyetlen rossz mozdulat, és máris felszalad. Hogy ez elkerülhető legyen a katasztrófa, be kell tenni a fagyasztóba! A vadiúj harisnyát először be kell nedvesíteni, aztán mehet is a jégre. Egy nappal azelőtt kell kivenni, hogy felvennénk. A fagyos levegőnek köszönhetően a harisnya szálai megerősödnek, így már nem szakadnak olyan könnyen. Ezt a trükköt bármilyen harisnyával kipróbálhatod, működni fog!