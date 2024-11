5 trendi kiegészítő a hideg napokra, ami a te gardróbodból sem hiányozhat

A trendi kiegészítő tökéletes megválasztása számtalan lehetőséget kínál arra, hogy ugyanaz a ruhadarab kicsit másmilyenné váljon rajtad, ha szükséges, könnyedén átalakuljon és teljesen új stílusban tűnjön fel, attól függően hol jelensz meg benne. Ha szereted a praktikus, sportos darabokat, választhatsz magadnak egy imádnivaló női hátizsákot. Vagy nincs még olyan öved, ami a legújabb kötött ruhatáradhoz illene? Természetesen a nagy mínuszokban a puha meleg sapkáról sem feledkezhetsz meg. Ezek a téli kiegészítők egyszerű, mégis nagyszerű darabok, amelyekkel pillanatok alatt feldobhatod a ruhatárad.

5 trendi kiegészítő: meghatározó darabjai a téli ruhatáradnak

5 trendi kiegészítő: nőies részletek a nagy mínuszokban

Lenge kendő, ami bármikor jó ajándék karácsonyra

Néhány szép kendővel mindig megéri kibővíteni a ruhatáradat. Ha egy élénk színű, mintás kendőt emelsz a ruhatárad középpontjába, úgy máris senkinek sem fog feltűnni, hogy valójában ugyanaz a blúz, vagy pulóver van rajtad, mint az előző nap. A kendővel bármilyen egyszerű ruhát feldobhatsz, és viselésének egyik legklasszikusabb módja, ha egyszerűen a nyakadba kötöd. Így összeállításod egyszerre csinos és nőies. A mi személyes kedvencünk ez a csodaszép Liu Jo kendő, ami bármilyen alapdarabhoz remekül passzol.

Ár: 20.590 Ft

Puha sál, ami minél nagyobb annál divatosabb

A kendőhöz hasonlóan a sál is egy nagyszerű stíluseleme lehet a gardróbodnak. Így érdemes belőle akár több darabot is beszerezni. Különösen sikkes hatást érhetsz el, ha egy óriási kötött sálat választasz, amit hanyag eleganciával csak rádobsz a válladra, és hagyod, hogy elterüljön a hátadon. Megbolondíthatod egy szép kitűzővel is. A kétoldalas maxi sál kényelmesen betakar és egész nap melegen tart. Mit szólsz például ehhez a puha, barna H&M sálhoz?

Ár: 5.195 Ft

Már egy nyaklánc felvétele is feldobja és érdekesebbé teszi az öltözéket.

Divatékszer, a szezon legrendibb választása

Kedven ékszereinket gyakran évekig őrizgetjük, és nem jellemző, hogy a ruhákhoz, táskákhoz hasonlóan félévente lecserélnénk őket. Akár ajándékba kapott, akár vásárolt darabról van szó, mindegyik ékszernek megvan a maga érzelmi-lelki értéke. Ezért különösen fontos, hogy be tudd építeni a már meglévő ruhatárad alapdarabjai közé, hiszen a divatékszerek egyéni stílusod legjobb kifejező eszközei. A kitűnő árakért és a fantasztikus kínálatért érdemes lehet szétnézned a Rossetti Bizsu oldalán.