Csúnya pulcsit karácsonyra! – Innen ered a vicces ruhadarabok története

Biztosan mindenki emlékszik arra az ominózus jelenetre, amikor Bridget Jonest az édesanyja a karácsonyi partin bemutatja Mark Darcynak, és Bridget le sem tudja venni a szemét a férfi zöld garbós pulcsijáról, amit egy méretes csúnya rénszarvasfej díszít, természetesen pirosló orral. Ugyan az ő mintás, mellénye mellett sem lehet igazán elmenni szó nélkül. A karácsonyi csúnya pulcsikat sokan ekkor szerették meg.

Csúnya pulcsik eredete

Filmes csúnya pulcsis elődök

Talán ez volt az a filmtörténeti pillanat, ami a hazai nézőkbe is örökre beleégett, és azóta kezdtek el egyre többen érdeklődni itthon a rémes, csúnya kötött darabok iránt. Pedig ez az ikonikus ruhadarab már a 19. század végén megjelent az Egyesült Államokban, de ott is néhány ismert embernek volt köszönhető, hogy ennyire népszerűvé vált. Elsőként a híres humorista, Bill Cosby viselt előszeretettel giccses mintájú és élénk színű pulcsikat a nyolcvanas évek egyik kedvenc sitcom sorozatában, a The Cosby Show-ban. De sokan emlegetik Chevy Chase nevét is, aki a jól ismert Griswold család fejeként ünnepi kalandjaikba is betekintést engedett a Karácsonyi vakáció című vígjátékban, amit 1989-ben mutattak be. A színész rendhagyó nyakkendője egy egész divathullámot indított el.

Jótékony célból

Ugyan a kilencvenes években egy kicsit alább hagyott a förtelmes ruhadarabok iránti igény, de a 2000-es években új erőre kapott. Ugyanis Kanadában két vancouveri férfi előállt azzal az ötlettel, hogy egy hivatalos ünnepi pulcsipartit rendeznek, amin majd pénzt gyűjtenek egy barátjuk rákkezelésére. A buli hatalmas sikert aratott, és a 2000-es évek elején egyre több rendezvényt kezdtek el szervezni, amikor a dress code kötelező eleme természetesen a minél csúnyább pulcsi volt. Ezeknek az összejöveteleknek gyakran ugyanúgy jótékony célja volt, mint a legelső partinak, és ehhez többféle módot is találtak. Előfordult, hogy a buliban viselt pulóvert egyszerűen ott hagyták, és eljuttatták a rászorulóknak, vagy néhol ezeket a csúfságokat elárverezték, az így befolyt összeget pedig különféle szervezeteknek ajánlották fel, máshol pedig egy-két extra meleg pulóvert is vittek a buliba, és ezeket adományozták például hajléktalanoknak.