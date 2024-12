Karácsonyi csúnya pulcsi körkép – 5 pihe-puha kötött pulóver, lelőhelyekkel

A karácsonyi csúnya pulcsi az ünnepi szezon alulértékelt hőse, ami valamikor az ötvenes években bukkant fel először. Ezt követően a nyolcvanas években éledt újra, mint megállíthatatlan divathullám. Az irányzat első számú ikonja akkoriban Bill Cosby, amerikai komikus volt, akinek védjegyévé váltak azok az „ocsmány”, fura mintás pulóverek és színes szvetterek, melyeket legendás tévésorozatában, a Cosby Show-ban viselt. De sokan emlegetik Chevy Chase nevét is, aki az 1989-es, Karácsonyi vakáció című vígjátékban aratott sikert mintás nyakkendőjével, amit sokan lekoppintottak. A csúnya pulcsik terén természetesen nincs olyan, hogy túl sok: minél giccsesebb, annál jobb! Ha pedig igazán bevállalós vagy, te is szerezz be legalább egyet, hisz ma már nálunk is nagy divatja van ezeknek a

Karácsonyi csúnya pulcsi körkép: a legcukibb darabok az üzletekből

Forrás: Shutterstock

Az International Ugly Sweater Day vagyis a nemzetközi csúnya pulcsi nap természetesen, mint a legtöbb ismert, vagy még kevésbé ismert ünnep is Amerikából származik, ami 2011-ben vált hivatalossá. Ezen a napon mindenki felveszi a valaha volt eddigi legrondább pulóverét és a hosszú munkanap levezetéseként este elmegy egy ronda pulcsis buliba, és megmutatja mindenkinek, hogy bizony az övé a legcukibb, legflitteresebb, macskás, világítós, rénszarvasos pulcsi a földön.

Ünnepeljük együtt, mert ez egy jó buli

2012 óta Magyarországon is számon tartják ezt a különleges alkalmat. Az ünnepet általában december harmadik péntekén tartják (idén ez december 20-ra esik), és évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez a divathullámhoz. Nem csoda, hogy már hónapokkal karácsony előtt elárasztják a vicces, giccses, színes darabok az üzletek polcait, hiszen elég rájuk nézni, hogy jobb kedvre derüljünk!

A csúnya karácsonyi pulcsik igenis hordhatóak és imádnivalóak

Forrás: Shutterstock

Divatos és csinos, legalábbis a megfelelő darabokkal

Természetesen egy színházi bemutatóra vagy alkalmi eseményre nem alkalmas, hogy megmutasd a kedvenc karácsonyi csúnya pulcsid. De, ha meghívást kaptál egy csúnya pulcsis összejövetelre, céges buliba, akkor nincs is más választásod, mint felvenni. A megfelelő darabokkal kombinálva pedig még a legviccesebb darabot is csinossá varázsolhatod. Vegyél fel hozzá egy szatén vagy rakott szoknyát, kényelmes farmert, esetleg egy elegáns, élére vasalt szövetnadrágot! A lényeg tehát, ha nem akarod „túltolni”, a ruházatod többi része legyen mindig egyszerű és visszafogott.