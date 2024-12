Katalin hercegné tetőtől talpig a szezon színét viseli - Te is beszerezheted

Katalin hercegné egyre többször jelenik meg nyilvános eseményeken, aminek nagyon örülünk, mert minden alkalommal izgatottan várjuk, hogy mit fog viselni. Nemrég Katar emírjét fogadta Vilmos herceg és Károly király társaságában, a különleges eseményhez pedig egy különleges szettet választott. A teljes öltözete burgundiban pompázott, ami egyébként az őszi-téli szezon színe. A burgundi kabátja mellé ugyanilyen színű csizmát, kalapot, táskát és kesztyűt viselt. Katalin hercegné az élő példa, hogy ha tetőtől talpig burgundiba öltözöl és kevered az anyagokat, az nagyon jól fog kinézni. Megkerestük a szett legjobb, high street üzletekben elérhető megfelelőit, hogy könnyen beszerezhesd.

Katalin hercegné teljes szettje burgundiban pompázott

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné csodásan fest burgundiban

Minden szezonban akad egy szín, amely túlmutat önmagán, és igazi divatpillanattá válik. Idén télen ez a burgundi árnyalat, amely nemcsak a kifutókat, de a királyi gardróbokat is meghódította. Katalin hercegné, a brit királyi család stílusikonja, most hivatalosan is jóváhagyta ezt a trendet: az egyik legfontosabb nyilvános megjelenése alkalmával - amely a rákkal való küzdelme utáni gyógyulás egyik meghatározó állomása - tetőtől talpig ebben az elegáns árnyalatban tündökölt.

A hercegné - aki Vilmos herceg és Károly király társaságában fogadta Katar emírjét - tökéletesen harmonizáló szettjével kápráztatta el a közönséget. A burgundi árnyalat nemcsak trendi, hanem mélyebb jelentéssel is bír: a katari zászló színeit idézi, finom tisztelgésként a meghívott vendég előtt.

Egy örökséggel megkoronázott outfit

Katalin hercegné választása egy Alexander McQueen kabátruhára esett, amelynek kifinomult szabása a hercegné elegáns stílusának esszenciája. A megjelenését egy Sahar Millinery által tervezett beret kalap egészítette ki, míg az ékszerek történelmi jelentőséggel bírtak. A Bahrein gyöngyfülbevalók, amelyeket korábban II. Erzsébet királynő is viselt, most újra ragyogtak a hercegné fülein, ugyanaz a darab, amelyet Katalin 2021-ben Fülöp herceg temetésén is viselt. A gyémántnyaklánc szintén a néhai királynő örökségéből származik.