Télen fehéret? Így viseld tetőtől talpig ezt az elegáns színt a nagy mínuszokban

Télen fehéret? Miért is ne? A szürke november után, végre volt részünk egy kis hóesésben is. Ezek után egyértelmű volt számunkra, hogy elhozzuk számodra a szezon legragyogóbb árnyalatát, a fehéret. Bár az időjárás jelenleg nem épp a szebbik arcát mutatja, ez nem jelenti azt, hogy kizárólag komor, sötét ruhadarabokat kell választanod magadnak, a hideg, latyakos és esős hónapokban is bátran viselhetsz fehéret. Egy fehér kabát vagy kötött ruha például nagyon elegáns és nőies tud lenni, a megfelelő darabokkal párosítva – minden esetben kifogástalanná varázsolhatod vele a megjelenésedet. Szerezz be magadnak te is néhány fehér darabot és kiegészítőt, amivel kicsit frissebbé, fiatalosabbá teheted az outfitedet.

Télen fehéret: ha ezt a színt viseled, biztos, hogy kitűnsz a tömegből

Forrás: Shutterstock

Télen fehéret? Így viseld a fehéret, ha finom és nőies megjelenésre vágysz

Answear kötött ruha: a szezon nagy kedvence

Van valami a puha, ölelni való a kötött fehér ruhákban, amitől valahogy minden végtelenül elegáns, tiszta és kifinomult lesz. A bordázott anyagú, garbós megoldások épp olyan népszerűek az idei szezonban, mint a térd alá érő, midi fazonok és monokróm tónusok. Ebben a hideg, átmeneti téli időben még bátran variálhatjuk bőrdzsekivel vagy műszőrme mellénnyel. Azt se feledjük, hogy egy széles övvel mindig könnyedén kiemelhetjük testünk legkarcsúbb pontját.

Ár: 16.990 Ft

Forrás: answear.hu

Reserved elegáns blézer: munkába a legjobb választás

A jó fazonú blézer sosem megy ki a divatból, kiállja az idő múlását, számtalan módon variálható, kortól, nemtől függetlenül tökéletesen illik minden alkatra, még a leghétköznapibb összeállítást is egyedivé és stílusossá varázsolja. Míg a sötétkék, barna verziók a maszkulin hatást erősítik, addig a letisztult fehér az elegancia tökéletes megtestesítője. Farmerrel és sportcipővel ugyanolyan jól mutat, mint bokacsizmával vagy tűsarkúval.

Ár: 15.995 Ft

Forrás: Reserved

H&M pulóver: más színnel is kombinálhatod

A megfelelő kötött darabok öltözködésünk nélkülözhetetlen alapdarabjai, melyek egyszerre mutatósak, praktikusak és divatosak, ugyanakkor könnyen kombinálhatóak, ráadásul nem mutatnak minket súlyosabbnak, mint amilyenek vagyunk. A nagy méretű kardigán remekül illik szűk fazonú ruhához, ceruzaszoknyához, az egyenes, hosszított fazon jól mutat szűk farmerrel, műbőr nadrággal. A klasszikus garbó vagy csavart mintás darab pedig különösebb erőfeszítés nélkül képes még a legegyszerűbb öltözéket is elragadóvá varázsolni.