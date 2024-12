Ünnepi ruhatár a gyerkőcöknek - Ezekre lesz szükséged

Ahogy te felkészülsz a karácsonyi partik időszakára, úgy érdemes a legkisebbeket is felkészíteni, hiszen a családi események mellett, lesz ünnepi buli az óvodában, bölcsiben és az iskolában is. Az ünnepi ruhatár összeállítása egyszerű, hiszen csak néhány darabra van szükséged, amelyeket könnyen kombinálhatsz. Ebben a cikkben összeszedtük a high street üzletek kínálatából a legjobb ruhákat fiúknak és lányoknak, és minden alkalomra gondoltunk.

Ezt az ünnepi ruhatárat a gyerekeid is imádni fogják!

Forrás: Shutterstock

Ünnepi ruhatár, hogy a gyerkőcödnek is legyen mit felvennie karácsonykor

Karácsonyi pulóver

Gyerek pamut pulóver, ár: 22 990 Ft, Karácsonyi mintájú pulóver, ár: 8 995 Ft, Kötött macis felső, ár: 8 995 Ft

Forrás: answear.hu, reserved.com, shop.mango.com

A karácsonyi pulóver kötelező darabja a gyerek és a felnőtt ruhatáraknak is. Válassz a gyermekeidnek is egy ünnepi hangulatút. Egy farmerral, kantáros nadrággal vagy szoknyával is könnyen párosíthatod bármelyik karácsonyi pulóvert.

Csillogós ruha lányoknak

Girls' dress, ár: 8 595 Ft, Masnis bársonyruha, ár: 7 995 Ft

Forrás: reserved.com, zara.com

A csillogás egyenlő az ünnepi hangulattal. Akár flitterek, akár bársony, adj egy kis fényt kislányod ruhatárához egy csillogós ruhával vagy szoknyával, és máris készen van minden ünnepi eseményre.

Alkalmi szettek fiúknak

Kordbársony kantáros nadrág, ár: 8 495 Ft, Mayoral gyereking, ár: 11700 Ft, Karácsonyi mintás ing, ár: 2 495 Ft, Sztreccs chino nadrág, ár: 10 999 Ft

Forrás: tchibo.hu, answear.hu, sinsay.com, bonprix.hu

Egy jól szabott nadrág vagy egy sötét farmer inggel, galléros pólóval és máris kész az elegáns kisfiú szettje. Az outfithez választhatsz egy csinos csokornyakkendőt, nadrágtartót vagy övet.

Ünnepi kiegészítők

Girls' hairband and hair-clip, ár: 3 995 Ft, Fonott öv, ár:5 5595 Ft, Flitteres balerinacipő, ár: 9 595 Ft, Derby cipő, ár: 10 995 Ft, Harisnyanadrág, ár: 1 795 Ft

Forrás: reserved.com, shop.mango.com, zara.com, hm.com, sinsay.com

A lányok alkalmi kiegészítői lehetnek csillogós balerinák, amelyek nagyon csinosak lesznek egy szép, színben illő harisnyával vagy fodros zoknival. A fiúk szettjét feldobhatjuk egy ünnepi csokornyakkendővel, esetleg egy szép övvel. Ettől nemcsak ünnepi hangulatú lesz az öltözékük, hanem egy picit ők is jól öltözött felnőttnek érezhetik magukat.

Néhány vicces darab otthonra

Mintás pamutpizsama, ár: 3 495 Ft, Overall, ár: 3 795 Ft, Next beanie, ár: 5 830 Ft

Forrás: hm.com, sinsay.com, zalando.hu

Természetesen a karácsonyi ünnepek során rengeteg időt fogtok otthon tölteni, amihez szintén beszerezhetsz néhány vicces darabot, hogy megtartsd a karácsonyi hangulatot. Pizsamák, rugdalózok és a kirándulásokhoz karácsonyi sapkák közül is válogathatsz.