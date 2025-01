Meghalt az igazi Robinson Crusoe

Mauro Morandi, akit sokan Robinson Crusoe-nak neveztek el a média, 85 éves korában halt meg. Morandi több mint 30 éven át élt egyedül a Földközi-tenger egyik festői, de lakatlan szigetén, Budellin, amely Olaszország Szardínia szigetétől nem messze található. A férfi története a magányos élet iránti vágyáról és a természettel való harmóniában élésről szól, amelyet 1989-ben kezdett, amikor hajótörést szenvedett katamaránján, miközben a világot próbálta elkerülni.

A meghalt Morandi életét a minimalizmus és a természet szeretete határozta meg.

Forrás: Getty Images

Meghalt Mauro Morandi, a „modern Robinson Crusoe”

Miután Polinéziába tervezett útja kudarccal zárult, Morandi úgy döntött, hogy elhagyja a modern világot, és Budellin telepedett le, ahol a sziget elsődleges gondozójaként dolgozott. A helyi hatóságok nyugdíjazták a sziget korábbi gondnokát, így Morandi elvállalta a feladatot, és évtizedekig gondoskodott a sziget tisztántartásáról, a látogatók tájékoztatásáról, és saját háza fenntartásáról, amelyet saját maga épített, napelemmel és egy egyszerű kandallóval fűtve.

Morandi életét a minimalizmus és a természet szeretete határozta meg. Az ő feladata volt, hogy a sziget ökoszisztémáját védje, és biztosítsa, hogy a strandok tiszták maradjanak. A környezet iránti elkötelezettsége és az önellátó életforma iránti szenvedélye sokak számára példaként szolgált.

2021-ben, amikor az olasz kormány natúrparkká nyilvánította Budelli szigetét, Morandit kilakoltatták, és La Maddalenába költöztették, ahol új életet kezdett. Elmondta, hogy bár a szigetet elhagyta, soha nem késő újrakezdeni, és hogy

80 éves kor után is lehet boldog, felfedezve a mindennapi kényelem és egyszerűség örömeit.

Morandi életének utolsó szakaszaiban visszatért szülővárosába, Modenába, ahol a múlt év nyarán megbetegedett, és végül ott hunyt el. Az olasz média beszámolói szerint barátai ígéretet tettek arra, hogy a tengerbe szórják hamvait, ezzel tisztelegve emléke előtt.

Mauro Morandi története nemcsak egy férfi küzdelmét meséli el, hanem azt is, hogy sosem késő egy új életet kezdeni, bárhol is legyünk, és bármekkorák is legyünk.