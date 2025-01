Erre senki nem számított: Harry herceg peren kívüli egyességet kötött

Harry herceg az újságírók és magánnyomozók által végzett illegális információgyűjtés vádja miatt indított jogi csatája a News Group Newspapers (NGN) kiadóval január 22-én, szerdán hivatalosan is véget ért, miután a felek megegyeztek a londoni Royal Courts of Justice bíróságon.

Ki hitte volna, hogy végül Harry herceg is peren kívüli egyességet köt?

Forrás: AFP

Harry herceg korábban nem volt nyitott a megegyezésre

Az eredetileg kedd reggelre tervezett tárgyalást egy nappal elhalasztották az egyezséggel kapcsolatos tárgyalások miatt. Harry egyike volt annak a két felperesnek, aki nem volt hajlandó csatlakozni ahhoz a több százhoz, amelyik korábban megegyezett az NGN-nel a telefonhackelés és más jogellenes megfigyelések vádja miatt indított perekben.

A perben a sussexi herceg azzal vádolta meg a kiadót, hogy The Sun és az időközben megszűnt News of the World 1996 és 2011 között illegálisan gyűjtütt információkat róla, amivel súlyosan megsértették a magánélethez való jogát is. Az NGN tagadta, hogy bármi rosszat tett volna. Végül mégis egyesség született Harry és a kiadó között, utóbbi közleményében kijelentette:

„Az NGN teljes és egyértelmű bocsánatot kér Sussex hercegétől, amiért a The Sun 1996 és 2011 között súlyosan beavatkozott a magánéletébe, [...] a News of the World újságírói és magánnyomozói általi telefonfeltörések, megfigyelések és személyes adatokkal való visszaélés miatt” — hangzik a közlemény, amely így folytatódik: „Az NGN továbbá bocsánatot kér a hercegtől, amiért hatással volt rá a kiterjedt tudósítás és a magánéletébe, valamint Diana, a walesi hercegné, néhai édesanyja magánéletébe való súlyos beavatkozás, különösen fiatalabb éveiben. Elismerjük és elnézést kérünk a hercegnek okozott szenvedésért, valamint a kapcsolataiban, barátságaiban és családjának okozott károkért, és vállaltuk, hogy jelentős kártérítést fizetünk neki”.