Tudtad? Ez történik a hírességek ruháival egy vörös szőnyeges esemény után

Egy-egy vörös szőnyeges esemény után sokféle izgalmas dolog történik a hírességek ruháival. Lehet, hogy egyes darabokat sosem látunk többet, míg mások új életre kelnek a divat világában. Nézzük meg közelebbről, mi is történik valójában ezekkel az ruhakölteményekkel a kulisszák mögött!

Kim Kardashian egy 2022-es vörös szőnyeges eseményen Marilyn Monroe egykori ruháját viselte

Forrás: Getty Images

Ez történik a ruhákkal egy vörös szőnyeges esemény után

A vörös szőnyeges szezon még csak most kezdődött, de a Golden Globe már adott bőségesen csemegét a divatrajongók számára. Zendaya egyedi készítésű Louis Vuitton ruháján kívül már csak a hatalmas gyűrűje volt a nagyobb téma. Valamint ne feledkezzünk meg Angelina Jolie-ról sem, aki egy lenyűgöző Alexander McQueen kollekciót mutatott be.

De emlékezzünk vissza a többi port kavaró, divatvilágot rengető pillanatra is. Talán az egyik leghíresebb példa lehet Kim Kardashian esete a 2022-es Met Gáláról, aki Marilyn Monroe egyik legikonikusabb ruháját vette fel az estére, amit a Ripley's Believe It or Not! múzeumból bérelt ki. és amit amit a valóságshow díva tönkre is tett. Vagy említsük meg Rita Ora-t aki egy egyszerű Primark ruhát viselt a British Fashion Awards-on. Megjegyeznénk, hogy ez talán nem is egy akkora "wow-faktor" mert ezt a ruhát legalább hétköznap is könnyen viselhetnénk. Végül is vannak olyan hírességek is, mint Cate Blanchett, aki az újrahasznosítás királynője is lehetne. Többször előfordult már, hogy ugyanazt a ruhakölteményt viselte a paparazzik előtt Velencében és Cannes-ban is.